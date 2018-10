Aernouts: "Droom die werkelijkheid wordt" - Van Lierde na dubieuze tijdstraf: "Ik weet niet of ik hier nog terugkom, dit moet eerst bezinken" DMM

14 oktober 2018

09u38 1 Meer Sport Succes aan de ene kant en ontgoocheling aan de andere voor de Belgische mannen in Hawaï. Bart Aernouts (34) eindigde tweede na de wedstrijd van zijn leven, Frederik Van Lierde (39) kreeg een tijdstraf en finishte mede daardoor als 32ste.

Bart Aernouts: "Een droom die werkelijkheid wordt"

Bart Aernouts heeft een van de mooiste momenten uit zijn triatloncarrière beleefd. Zijn tweede plaats, met een tijd onder de acht uur, "is een droom die werkelijkheid wordt", verklaarde de 34-jarige Antwerpenaar na afloop in Kona. Aernouts is nog maar de vijfde Belg die het podium van deze mythische wedstrijd haalt.

Hij kwam als 46ste uit het water na de zwemwedstrijd (op 6:28 van de leider), maar Aernouts leverde een indrukwekkende prestatie op de fiets, om zich in de marathon snel op een tweede plaats te nestelen, na winnaar Patrick Lange. Aernouts was na de Duitser met voorsprong 'the best of the rest'.

"Het is de zevende keer dat ik start hier in in Hawaï. Ik weet dat het hier nooit afgelopen is. Ik heb mij aan mijn planning gehouden. Ik weet wat ik kan en wat niet. Op de fiets bleef ik eerst nog voorzichtig. Ik wist dat alles draaide om het laatste deel van het parcours en daar heb ik alles gegeven. Ik denk dat ik daar mijn podiumplaats heb verdiend. Bij het lopen had ik snel door dat Patrick (Lange, red.) sterker was en dat het geen zin had om me te forceren. Ik wilde mijn ritme behouden", klonk het.

Met een tijd van 7 uur 56 minuten 41 seconden bezit Aernouts de op één na beste tijd op het eiland, na Lange (7u52:39). In het verleden haalden dus enkel de Belgen Luc Van Lierde (overwinnaar in 1996 en 1999 en tweede in 1998), Rutger Beke (tweede in 2003), Marino Vanhoenacker (derde in 2010) en Frederik Van Lierde (tweede in 2012 en laureaat in 2013) het podium van de Ironman Hawaï.

Van Lierde: "Mijn woord tegen dat van de scheidsrechter"

Geen topnotering voor ex-winnaar Frederik Van Lierde. Wel een 32ste plaats op dik drie kwartier van Patrick Lange. Het zag er nochtans goed uit voor onze landgenoot. De West-Vlaming kwam goed uit het water en schoof in het fietsgedeelte op naar een plaats bij de top tien toen hij na 50 kilometer een dubieuze blauwe kaart onder de neus kreeg geduwd. Vijf minuten tijdstraf. Weg tempo, weg droom om nog eens knalprestatie neer te zetten in Hawaï.

"De teleurstelling is groot, maar wat doe je eraan?", zucht Van Lierde na de wedstrijd aan de telefoon. "De maatregel van de jury was heel onterecht. Volgens een scheidsrechter kwam ik te dicht op het wiel van mijn voorganger, maar dat was niet het geval. Ik bleef op twaalf meter toen winnaar Lange in het zog van zijn ploegmaat voorbijkwam gesneld. Ik ging verhaal halen bij de ref in kwestie. Hij kon die afstand gewoon niet correct inschatten, want hij reed net achter mij toen hij me die tijdstraf gaf. Ik ben ook na de wedstrijd gaan praten, maar het is zijn woord tegen het mijne", beseft Van Lierde.

"Dit is doodjammer. Mensen gaan denken dat het de laatste jaren altijd wel iets is met mij, maar hier kon ik echt niet aan doen. Achteraf gezien is vijf minuten misschien geen eeuwigheid, maar je moet wel je tempo onderbreken en mentaal is het een grote domper. Je komt naar de andere kant van de wereld om een mooie prestatie neer te zetten en die wordt je dan zo ontnomen."

Van Lierde kreeg ook in 2016 een tijdstraf en moest vorig jaar minuten wachten op een bevoorradingszak die door de organisatie werd voorzien. De winnaar van 2013 zag zo voor de derde keer al een top tien door de neus gebeurd. "In 2016 was mijn tijdstraf misschien nog gerechtvaardigd, maar nu absoluut niet. Of ik nog terugkom na drie rotjaren? Ik neig te zeggen van niet, maar nu is niet het moment om daarover te beslissen. Ik moet dit eerst laten bezinken."