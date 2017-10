Aernouts blikt ontevreden terug: "Het was een heel moeilijke wedstrijd" 10u11 0 EPA Meer Sport Bart Aernouts slaagde in Kona tijdens de Ironman van Hawaï, het officieus wereldkampioenschap triatlon, niet in om een toptienplaats te veroveren. Dat lukte vorig jaar nog wel.

Aernouts finishte als twaalfde, op 24:48 van de Duitse winnaar Patrick Lange. "Het was een heel moeilijke wedstrijd", bekende Aernouts, vorig jaar nog achtste en dit jaar winnaar van de Ironman van Lanzarote, na afloop.



"De meerderheid van de favorieten stelde teleur. Ook ikzelf heb mijn race gemist. Mijn zwemmen was al niet goed. Ik zat in een te trage groep. Vervolgens tijdens het fietsen was het goede gevoel ook niet aanwezig. Ik heb de race uiteindelijk op karakter vervolledigd."





