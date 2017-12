Actieve Bart Swings in achterhoede bij massastart in Canada Redactie

06u08

Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Canadese Calgary heeft Bart Swings tijdens de massastart de vijftiende plaats behaald. De minimarathon over zestien ronden leverde een zege op voor de Italiaan Andrea Giovannini.



De tweede plaats was voor de Nieuw-Zeelander Remon Kaye, de derde voor de Chinees Hongli Wang. Bij de vrouwen ging de overwinning verrassend naar de Duitse routinier Claudia Pechstein, die twee weken al goede vorm toonde door in het Noorse Stavanger de 5.000 meter te winnen. In het klassement voor de wereldbeker bezet de 26-jarige Swings na twee races de zevende plaats met 74 punten. De ranglijst wordt aangevoerd door Kaye (120 punten), voor de Zuid-Korean Seung-Hoon Lee (118) en de Amerikaan Joey Mantia (112).



Giovannini demarreerde zes ronden voor het einde op een moment dat het peloton net bijeen was gebracht door Swings, die er voor gezorgd had dat een viertal vroege koplopers werd bijgehaald. De Italiaan vergrootte snel zijn voorsprong tot bijna een ronde. De rest van het veld wist zich vervolgens geklopt.

De uiteindelijke klassering (voorlaatste) was onder zijn niveau, maar langzamerhand lijkt Swings zijn zwakke seizoenstart te boven te komen. De eerste wedstrijden van het seizoen, in het Nederlandse Heerenveen en Stavanger, verliepen in mineur. Door de matige klasseringen zakte hij af naar de B-divisie, een grote groep schaatsers die hun kunsten uitsluitend met weinig aandacht van toeschouwers in de vroege ochtend of de late avond mogen vertonen. Als geen ander weet Swings dat hij er nog lang niet is. Zelfs een aardige prestatie in de massastart - de manier van schaatsen die hij heel goed van het skeeleren kent - kan een gebrekkige vorm verhullen. Vaak ligt het tempo bij het onderdeel niet al te hoog en zijn een paar sprintjes al voldoende om tot een hoge klassering te komen.