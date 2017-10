Achtste finales eindstation voor Luca Brecel in Lommel Kjell Doms

Luca Brecel (WR 12) is uitgeschakeld op de European Masters in Lommel. Onze landgenoot verloor in de 1/8ste finale van de ex-wereldkampioen Stuart Bingham met 4-2. Brecel had zichzelf weinig te verwijten, Bingham was gewoon een maatje te groot. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld, maar voor deze nederlaag zal ik mijn slaap niet laten. Vijf jaar geleden had ik in zak en as gezeten, nu is het gewoon 'another day at the office'", kon Brecel het verlies snel relativeren.

Het duurde 35 minuten vooraleer Brecel zijn eerste pot van de avond maakte, hij stond op dat moment al 2-0 achter. Brecel knokte zich terug tot 2-2 via breaks van 93 en 72. Nadien nam Bingham het commando opnieuw over en snelde hij naar een 2-4 zege. Einde verhaal dus voor Brecel in Lommel. "Ik hoef me niet meer te bewijzen, maar ik ben blij dat ik me aan het Belgische publiek heb kunnen tonen. Maar als ik de fans één raad mag geven voor de toekomst: het mag allemaal iets levendiger, de Belgische fans zijn toch wat braaf."