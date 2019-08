Exclusief voor abonnees Acht stellingen voor Europees kampioen Matthias Casse (22): “Wereldkampioen lijkt me haalbaar” Valerie Hardie

27 augustus 2019

07u00 0 Judo Ambitie is geen vies woord voor judoka Matthias Casse, zeker nu hij weet hoe goud smaakt: naar meer. De Europese kampioen in de categorie tot 81 kilo wil in Tokio doen wat zelfs Robert Vande Walle niet lukte: wereldkampioen worden. Op zijn 22ste is zijn karakter al gestaald: “Ik ben niet bang om op mijn gezicht te gaan.”

1. Ik wil de eerste mannelijke Belgische wereldkampioen in het judo worden

“Ja. Waarom niet? Misschien is dat een atypische uitspraak voor een Belg, maar dat lijkt me haalbaar. Ik heb dit jaar al getoond dat ik iedereen kan verslaan, ook op het EK. Dat ik daar goud won, verandert niets aan mijn ingesteldheid. Zonder die medaille zou ik net zo hard trainen. En dat goud garandeert ook niet dat ik even goed zal presteren op het WK – dat maakt het judo zo mooi en frustrerend tegelijk. Ik ben reekshoofd in Japan, maar als je het goud wil, dan moet je van iedereen kunnen winnen. Ik trek dan ook naar daar met een plan voor elke judoka.”

