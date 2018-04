Acht Kameroense atleten vermist op Commonwealth Games XC

11 april 2018

11u20

Bron: Belga 0 Meer Sport A cht Kameroense atleten die hun land moesten vertegenwoordigen op de Commonwealth Games in het Australische Gold Coast zijn als vermist opgegeven, zo maakte het Kameroense team bekend.

Teammanager Victor Agbor Nso had gisteren al de verdwijning van vijf atleten gemeld en vandaag bleken er nog drie bijkomende sporters vermist. Het gaat om drie gewichtheffers (Olivier Matam, Aka Angeline Filji en Mikoumba Petit David) en vijf boksers (Ndzie Tchoyi, Simplice Fotsala en nog drie niet-geïdentificeerden). De Australische politie startte inmiddels een onderzoek.

"Het gebeurt elke Spelen. Er zit een systeem achter", reageert de voorzitter van het organisatiecomité Peter Beattie. "We kunnen enkel hopen dat de atleten zich aan de wettelijke regels houden."

Het Kameroense team telt in totaal 42 atleten. Het land won tot nog toe een medaille 'down under', in het gewichtheffen voor vrouwen.

De Commonwealth Games is het vierjaarlijkse sportevenement voor lidstaten van het Gemenebest van Naties. Het evenement ging vorige week van start en duurt nog tot zondag.

