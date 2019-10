Abdi stelt eigen Belgisch record gevoelig scherper en finisht als vijfde in Chicago Marathon Redactie

13 oktober 2019

Bron: Belga 0 Meer sport Bashir Abdi is als vijfde gefinisht in de Chicago Marathon, een van de World Majors, en heeft daarbij zijn eigen Belgisch record scherper gesteld. De Gentenaar klokte 2u06:14. Eerder dit jaar bracht Abdi het Belgisch record in Londen op 2u07:03.

Samen met zijn trainingsmaatje Sir Mo Farah vertrok Abdi in Chicago op een gekkentempo, naar zijn normen althans. De twee passeerden na tien kilometer in 29:30, op schema om onder de 2u05 te duiken. Daarna kregen ze het logischerwijze iets zwaarder, halverwege passeerden ze in een voor Abdi nog altijd razendsnelle 1u02:54.

In de tweede wedstrijdhelft was het verrassend genoeg vooral Farah die het zwaar kreeg, terwijl Abdi zijn tweede adem vond en zijn maatje tussen kilometer 25 en 30 ter plaatse liet. Na 30 kilometer kwam Abdi twee seconden boven Belgisch recordschema door, maar daarna ging hij weer versnellen om uiteindelijk nog ruim onder het BR te duiken. Met 2u06:14 verbeterde hij zijn eigen recordtijd met 49 seconden.

Door zijn nieuwe toptijd schuift Abdi op naar de vierde plaats op de Europese ranking aller tijden. Alleen Europees recordhouder Farah (2u05:11), de Turk Kaan Kigen Ozbilen (2u05:27) en de Noor Sondre Moen (2u06:17) deden al beter.

De winst ging in Chicago naar de Keniaan Lawrence Cherono in 2u05:45. Plaatsen twee en drie gingen naar Ethiopiërs. Dejene Debela klokte 2u05:46, Asefa Mengstu 2u05:48. Mo Farah finishte als achtste in 2u09:58.