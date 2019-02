Aalsterse volleymannen kunnen Roeselare niet van twaalfde beker houden, bij de vrouwen is Oostende de winnaar YP

10 februari 2019

16u09

Roeselare heeft vandaag de Beker van België volleybal voor mannen veroverd. In de finale in het Antwerpse Sportpaleis haalden de West-Vlamingen het met 3-1 van Aalst. De setstanden waren 18-25, 25-21, 25-19, 25-15.

Aalst bekroonde een uitstekende start met winst in de eerste set. In sets twee en drie sloeg Roeselare een vroege kloof door de hoge foutenlast bij de Oost-Vlamingen. Aalst maakte het telkens nog spannend, maar keek na drie sets toch tegen een 1-2 achterstand aan. In de vierde set lieten de troepen van coach Steven Vanmedegael geen spaander heel van de opponent.

Voor Roeselare is het de twaalfde beker, de vierde op rij. Vorig jaar trok de club met 3-1 aan het langste eind tegen Maaseik, dat dit seizoen in de halve finales al de duimen moest leggen voor de West-Vlamingen. Roeselare pakte de trofee al in 1989, 1990, 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016, 2017 en 2018.

Aalst won de beker van België vier keer, maar dan wel als Asse-Lennik (1985, 1992, 1993 en 2015). In 2016 verhuisde de club naar Aalst, omdat het sportcomplex Molenbos in Lennik, werd afgebroken. Asse-Lennik wijzigde zijn naam toen in Aalst.

Oostende steekt bekerwinst op zak na zege tegen Michelbeke

Bij de vrouwen heeft Oostende de Beker van België veroverd. In de finale in het Antwerpse Sportpaleis haalden de West-Vlamingen het van Michelbeke met 3-1. De setstanden waren 25-21, 19-25, 25-17 en 28-26.

Oostende volgt op de erelijst Asterix Beveren op, dat de vorige vijf bekers in de kast mocht zetten. De kustploeg pakte de laatste beker 36 jaar geleden. In totaal wonnen de West-Vlamingen de cup nu al zesmaal, na vroegere zeges in 1971, 1972, 1977, 1982, en 1983. Michelbeke had nog geen beker op het palmares.