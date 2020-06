Aalstar wordt opnieuw Okapi Aalst, club krijgt ook nieuw logo Redactie

09 juni 2020

17u50

Bron: Belga 0 Basketbal Basketbalclub Aalstar zal voortaan opnieuw als Okapi Aalst door het leven gaan. Dat maakte de Oost-Vlaamse club bekend op haar website. De club krijgt ook een nieuw logo, in NBA-stijl, dat gecreëerd zal worden door Aalstenaar Kenneth Van Lierde.

"Vorig seizoen werd de eerste stap gezet naar een nieuw Okapi, met ambitieuze maar realistische doelstellingen en onderbouwd door een moderne beleids- en bestuurlijke structuur", klopten de Ajuinen zich fier op de borst.

"Vandaag zetten we de volgende stap in die vernieuwing - voor sommigen met de nodige nostalgie - door onze clubnaam te wijzigen naar hoe hij vroeger klonk: Okapi Aalst. De stad Aalst krijgt opnieuw een prominente plaats in de clubnaam. En zo hoort het ook te zijn. We zijn immers dé basketbalclub van onze stad, een fiere ambassadeur met de nodige nationale uitstraling én met dat lokaal patriottisch gevoel: ‘Weir zen Oilsjteneers’.” Aalstar werd het voorbije seizoen zesde in de door het coronavirus stopgezette EuroMillions Basketball League.

@bbcokapiaalstar verandert van naam en keert terug naar het oorspronkelijke Okapi Aalst. Tegelijkertijd wordt er een gloednieuw logo gelanceerd van Aalsterse makelij #WijZijnAalst #OkapiAalst pic.twitter.com/kQPZjARTGH crelanokapiaalstar(@ bbcokapiaalstar) link

