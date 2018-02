Aalst zet scheve situatie recht op openingsspeeldag nacompetitie EuroMillions Volley League TLB

21 februari 2018

Vanavond is de EuroMillions Volley League naar de tweede fase gegaan. Na de reguliere competitie werden de ploegen - op basis van hun ranking - ingedeeld in drie poules. Elke poulewinnaar stoot rechtstreeks door naar de play-offs en ook de beste nummer twee gaat mee. De andere vijf ploegen spelen dan voor het laatste Europese ticket.

In een Waalse derby ontving Guibertin het Luikse Borgworm. De Luikenaren eindigden dan wel net boven Guibertin, in de onderlinge duels pakten de Waals-Brabanders zes op zes. Deze keer was er een puntendeling nadat de vier sets eerlijk verdeeld werden. In de tiebreak snelde de thuisploeg naar een comfortabele voorsprong die het niet meer uit handen gaf, waardoor Guibertin opnieuw aan het langste eind trok (18-25, 26-24, 25-20, 14-25, 15-7).

Aalst trok naar Amigos Zoersel. Dat leek een makkelijke klus te zullen worden, omdat Zoersel hekkensluiter was na zestien matchen, maar de eerste set was wel voor de thuisploeg. Daarna herpakte de nummer vier uit de reguliere competitie zich en nam het alsnog de drie punten mee (27-25, 19-25, 20-25, 12-25). Staszewski (23 punten), van Walle (22) en Oprins (22) scoorden het vlotst.

Donderdag staat Gent-Haasrode Leuven nog op het programma. De ploegen die in de top drie eindigden - Maaseik, Roeselare en Menen - starten pas zaterdag aan de nacompetitie en gelden als favoriet voor de eerste plaats in hun groep.

