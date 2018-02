Aalst onderuit tegen Ziraat Bankasi in heenwedstrijd kwartfinales CEV Cup Redactie

15 februari 2018

19u37 0

In zijn heenwedstrijd van de kwartfinales van de CEV Cup voor mannenteams heeft Aalst vanavond in het Turkse Ankara met 3-1 verloren van Ziraat Bankasi. De setstanden waren 23-25, 25-19, 25-21 en 25-20.

Aalst kende tot dusver een sterke Europese campagne. Zo was het in de 1/16 finales nog oppermachtig tegen het Nederlandse Draisma, dat zowel in de heenwedstrijd (0-3) als in de terugwedstrijd (3-0) geen enkele set kon winnen. In de 1/8 finales won Aalst van het Oostenrijkse SK Posojilnica (1-3 en 3-0).

In Ankara leken de jongens van coach Johan Devoghel hun krachttoer voort te gaan zetten. Zo schreven ze meteen de eerste set achter hun naam. Ziraat Bankasi kwam echter terug en won alle daaropvolgende sets.

De terugwedstrijd vindt plaats op dinsdag 27 februari in sportcomplex Schotte in Erembodegem.