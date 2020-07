Aagje Vanwalleghem reageert op fysieke en mentale mishandeling in turnwereld: “Ik hoop dat dit veel coaches, die nu nog hetzelfde doen, wakkerschudt” PDD/DMM

25 juli 2020

19u44 18 Turnen De Belgische turnwereld davert op zijn grondvesten. Zeker nu Gerrit Beltman in een interview met het Noordhollands Dagblad heeft bekend dat hij jonge turnsters jarenlang heeft vernederd. Zijn ex-pupil Aagje Vanwalleghem reageert bij VTM Nieuws.



Ze was op de Olympische Spelen in Athene de eerste Belgische ooit die in een gymnastiekfinale stond. Zestien jaar later staat Aagje Vanwalleghem (32) weer op de barricaden. De West-Vlaamse wil ondersteuning bieden tegen de uitwassen van de sport. Vanwalleghem werkte jaren samen met Gerrit Beltman, de turncoach die bekende jonge turnsters jarenlang mishandeld te hebben.

In haar boek ‘Veerkracht’ raakte Vanwalleghem het thema al aan en nu wereldwijd geluiden van fysieke en mentale mishandeling in de turnwereld weerklinken, wil ze graag reageren. “Ik heb respect voor zijn verontschuldigingen, maar ik hoop vooral dat de ‘mea culpa’ van Gerrit veel coaches wakkerschudt”, zegt ze. “Er zijn heel wat coaches die momenteel in de zaal staan en eigenlijk nog altijd hetzelfde doen.”

Crashdiëten en schelden

Vanwalleghem geeft concrete voorbeelden. “In mijn laatste jaren werd er nog altijd gehamerd op gewicht. Op overtollige grammen, want kilo’s kun je het niet noemen. ‘s Zondags trainden we vier uur lang. Dan ging ik vooraf anderhalf uur in de sauna, zodat ik zeker niet te veel gewicht zou laten optekenen op de weegschaal. Ik begon dan telkens volledig gedeshydrateerd aan mijn training, alleen maar om mijn trainer tevreden te stellen.”

Naast crashdiëten is ook schelden dagelijkse kost. “Blessures worden vaak aan overgewicht gelinkt, maar ook schelden gebeurt nog veel te veel. ‘Ga maar naar huis, als je geen goesting hebt, dikke koe’. Dat had eene serieus effect op mij en andere gymnastes. Sommigen hebben na hun carrière traumatherapie nodig gehad. Anderen kregen jarenlang mentale begeleiding.”

Vanwalleghem voelt zich als ex-gymnaste verantwoordelijk voor de huidige generatie. “We hebben het allemaal zelf meegemaakt, we weten hoe het is en hoe moeilijk het is om hier een oplossing voor te vinden. Er zijn nog ex-gymnasten die zich zullen laten horen en we willen zeker ondersteuning bieden aan turnsters, trainers en hun ouders. Het is gewoon superbelangrijk dat er een oplossing komt.”

VIDEO Aagje Vanwalleghem: “Schelden was dagelijkse kost”



Nadruk op omkadering en dialoog

Gymnastiek is een vroegrijpe sport en dus moet volgens Vanwalleghem extra nadruk komen te liggen op de omkadering. “Daar loopt het tot op heden nog te vaak mis. Ik heb nog veel contact met gymnastes die aan topsport doen en weet dat er nu minder wordt gehamerd op gewicht. Helaas is er nog teveel mentaal misbruik. Machtsmisbruik eigenlijk van trainers naar gymnastes toe, die niet durven reageren uit schrik voor hun plaats.”

Vanwalleghem zelf had veel steun aan haar moeder. “Ouders zijn te weinig op de hoogte van wat er gebeurt. Er wordt verwacht van topsporters dat ze de stap naar de volwassenheid zetten en daar horen geen ouders bij. Dus is het moeilijk om te weten wat er allemaal gebeurt. Ikzelf belde elke avond met mijn moeder. Ik dat dat nodig als buffer om mijn emoties te uiten. Het is heel belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben.”

“Net omdat er veel jonge mensen zijn in het turnen is die entourage zo belangrijk. Het is net daar waar de gymnastiekfederatie serieuze steken laat vallen. Het BOIC en Sport Vlaanderen zijn nu heel belangrijke spelers om te controleren of alles correct verloopt binnen de gymfederatie. Dat moet de start zijn om effectief in dialoog te treden met alle partijen. Die dialoog moet er komen. Ik hoop dat door het nieuws van de voorbije dagen niet opnieuw wordt weggekeken. Dat zou echt niet oké zijn”, zegt Vanwalleghem.

VIDEO Aagje Vanwalleghem: “Er is dialoog nodig met alle betrokken partijen”



Mys: “Voorzitter federatie aangesproken, maar alleen resultaten tellen”

In navolging van Aagje Vanwalleghem kwam ook Gaëlle Mys naar buiten met haar getuigenis. Mys was één van de Belgische gymnastes op de Spelen in Rio. In een Instagrampost vertelt ze dat ze na de Olympische Spelen stopte omdat ze het beu was om constant te moeten vechten tegen intimidaties en pesterijen. Niet omdat haar lichaam op was.

“Ik heb fantastische coaches gehad”, zeg Mys, “maar ze waren niet allemaal zo. Er waren coaches die hun macht misbruikten. Ik kan nog altijd niet met een goed gevoel terugkijken op mijn carrière. Het was een voortdurend gevecht: ik werd gepest, er werden leugens verteld, de meisjes werden tegen elkaar opgezet. Het kleinste foutje leidde ertoe dat je dik, lui, een leugenaar, een baby, een prinses, egocentrisch, een toerist genoemd werd.”

Mys vertelt dat ze de federatie meermaals op die praktijken aansprak. “Hulp vragen aan je ouders kon niet, want daar zou je op afgerekend worden op de volgende training. Ik heb tijdens mijn carrière de voorzitter van de federatie meermaals aangesproken. Ik riep om hulp en smeekte dat dit moest stoppen, maar tot de dag van vandaag is er nog niets veranderd. Alleen resultaten en punten telden.”

Gymfederatie: “Sinds vijf jaar een kentering ingezet”

De Gymfederatie is op de hoogte van de getuigenissen van Gerrit Beltman. De Nederlander werd in 2008 ontslagen. Misbruik zoals toen is er nu niet meer, zegt algemeen directuer Lode Grossen in een reactie aan VTM Nieuws. “Het is iets waar we constant over waken en we doen dat ook op dit moment. Er is een hele omkadering rond het gymteam, dat was er vroeger niet.”

“We hebben de laatste vijf jaar een kentering ingezet”, zegt Grossen. “Wij werken nu ook samen met Jef Brouwers, psycholoog van het BOIC. Er zien niet alleen betere resultaten, maar ook de fysieke en mentale integriteit van de atleten is belangrijk. Zij moeten hun sport op een deftige en constructieve manier kunnen beoefenen.”

