Aagje Vanwalleghem over eetstoornis tijdens turncarrière: “Als je viel of er lukte iets niet, dan was dat door je gewicht” DMM

08 december 2019

17u18

Bron: Radio 2 0 Turnen Aagje Vanwalleghem (32) hing 7 jaar geleden haar gympak aan de haak. Bij ‘De Rotonde’ op Radio 2 vertelde ze vandaag dat ze toen met een eetstoornis kampte. “Als prestaties puur aan gewicht gelinkt worden, dan creëer je een probleem rond voeding.”

“Of ik een eetstoornis had? Ja, zo zou je het zeker kunnen noemen”, vertelde Vanwalleghem toen haar gevraagd werd naar hoe ver ze ging in haar drang naar perfectie. Bij de Rotonde blikte de ex-gymnaste terug op haar turncarrière en dat bracht een aantal onthullingen met zich mee. Zo had ze het onder meer over de prestatiedruk.

“Ik ben op tijd gestopt en het was een doordachte beslissing”, vertelde Vanwalleghem over haar turnpensioen op 25-jarige leeftijd. “Ik voelde het niet meer en had niet meer die succesbeleving toen ik een nieuw element onder de knie kreeg. Het maakte mij allemaal niet zoveel meer uit en ik had ook veel pijn. Zo was het altijd maar moeilijker om mezelf op te laden.”

Entourage

Ook het gebrek aan relativeringsvermogen speelde de West-Vlaamse van Braziliaanse origine parten tijdens haar carrère. “Veel topsporters hebben dat probleem. Sport is iets van levensbelang. Heel je leven draait rond trainingen en wedstrijden. Dat is gevaarlijk, want zo zie je de dingen niet meer naast de sport”, ging Vanwalleghem verder.

“Ik ging daarin ver, ja. Ook qua voeding. Of ik een eetstoornis had? Zo zou je het kunnen noemen. Of toch een eetstoornis die gebonden was aan presteren. Het moment dat dat weg viel, was het probleem gelukkig ook opgelost voor mij. Nu heb ik daar geen problemen meer mee.”

“Het was een fout van mijn entourage, ik geef dat echt heel eerlijk toe. Ik denk dat veel personen weten dat ze daar een serieuze steek hebben laten vallen. Als je op hoog niveau sport, dan weet je als ouder vaak niet wat er gebeurt. Je bent zo vaak weg met je trainer en de medische begeleiding, als ouder besef je te weinig wat er allemaal gaande is.”

Dikke koe

“Als prestaties puur aan gewicht gelinkt worden, dan creëer je een probleem rond voeding. Als je viel of er lukte iets niet, dan was dat door je gewicht. Wij moesten soms vier keer per dag op de weegschaal gaan staan. De manier waarop je dan iets aanbrengt is belangrijk”, aldus de ex-turnster.

“Je kan zeggen ‘dikke koe, je valt omdat je te zwaar weeg’ of je kan zeggen ‘we moeten eens samen zitten om het over je voedingspatroon te hebben.” Harde woorden die er op jonge gymnastes zwaar kunnen inhakken, weet ook Vanwalleghem. “Ik kon daar nog vrij goed tegen, maar er zijn andere gymnasten aan onder door gegaan.”