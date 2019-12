9 jaar na WK-finale Van der Vaart: vrouwlief speelt WK-finale handbal tegen... Spanje NVE

13 december 2019

16u28 0 Handbal Zo man, zo vrouw. Negen jaar geleden speelde Nederland de finale van het WK voetbal tegen Spanje, Rafael van de Vaart kwam toen in actie. Nu zondag, negen jaar later, speelt zijn partner Estavana Polman dezelfde finale in het handbal. Een unicum.

Vanochtend stonden Nederland en topfavoriet Rusland tegenover elkaar in de halve finales van het WK handbal. Nederland verraste vriend en vijand door nipt te winnen na een bloedstollende wedstrijd. Laura van der Heijden maakte het beslissende doelpunt vlak voor tijd: 33-32, na zestig akelig spannende minuten.

Goed voor een ticket richting finale voor de Nederlandse ploeg, die dit toernooi al drie wedstrijden verloor. Een verrassing. Daar is Spanje de tegenstander, dat vanmiddag even verrassend Noorwegen uitschakelde.

Met negen doelpunten is Estavana Polman topscorer van Oranje. Na de gewonnen halve finale was de Nederlandse vermoeid, maar voldaan: “Dat maakt me niks uit. Al moet ik kruipend over het veld in de finale. We vechten zo hard en de dekking stond heel goed. We winnen gewoon van de Russen, heerlijk.”

Manlief Van der Vaart deed het haar voor

De naam Polman klinkt misschien niet bekend in de oren, maar u kent misschien wel haar partner: Rafael van der Vaart. De voormalige topvoetballer kan zijn vriendin bijstaan in de zenuwslopende aanloop naar de finale, want hij maakte in 2010 hetzelfde mee. Vrij letterlijk zelfs, want hij speelde toen ook een WK-finale met Oranje, en de tegenstander was... Spanje.

Op 11 juli 2010 stonden Nederland en Spanje in Johannesburg in de finale van het WK voetbal. Nederland schakelde in zijn weg naar de finale verrassend Brazilië (2-1) en Uruguay (3-2) uit. Spanje won telkens met het kleinste verschil van Portugal, Paraguay en Duitsland.

In een spannende finale werd na 90 minuten niet gescoord, verlengingen waren het gevolg. Ook in die verlengingen hadden beide teams het moeilijk om te scoren, maar 4 minuten voor tijd besliste Andrés Iniesta de wedstrijd met een droge knal. Hij brak miljoenen Nederlandse harten, maar leverde zijn land wel een eerste wereldtitel op.

In die finale werd Rafael van der Vaart tussen de lijnen gebracht door coach Bert van Marwijk. Ook hij kon een nederlaag echter niet vermijden. Van der Vaart speelde in zijn carrière voor onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham. De aanvallende middenvelder nam in 2018 zijn voetbalpensioen na een rijkgevulde carrière. Momenteel beproeft hij zijn geluk in het darts. Of hij ook daar een WK-finale tegen een Spanjaard kan halen, is nog af te wachten.