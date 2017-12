77 kilo kwijt in 80 weken en dat dankzij het merkwaardige afscheid van een de allergrootste NBA-sterren Hans Op de Beeck

17u53 0 rv Meer Sport Kobe Bryant was een inspiratiebron voor velen, maar voor Chris Huerta heeft hij echt het leven veranderd.

Mooi moment voor Bryant (39) gisteren in het Staples Center, waar tijdens een speciale ceremonie 'zijn' shirts met de nummers 8 en 24 werden opgehangen in de eregalerij in de nok van het stadion. Nooit mag een basketballer van de Los Angeles Lakers deze nummers nog dragen. De gelegenheid voor vele fans van Bryant en de Lakers om de 18-voudige NBA All-Star te eren. Dat doet superfan Chris Huerta , die erbij was toen de 'Black Mamba' afscheid nam van de NBA, op zijn aparte manier. In april van vorig jaar was Bryant goed voor een seizoensrecord van 60 punten tegen de Utah Jazz - nooit was een oudere speler goed voor zoveel punten in een wedstrijd. Een droomafscheid, dat het leven van Huerta een andere richting gaf.

I've never been committed to anything. I always quit because I always told myself "I can't do this."



So,here we are 80 weeks later. Looking forward to the new year to set some new goals.



Ive lost 170 pounds thus far, I'm really going to try to make that 180 mark. pic.twitter.com/cz6v5YGKLe Chris Huerta(@ Huertaweightgo) link

Terwijl de andere fans hun tatoeages toonden of video's of bekende uitspraken van Bryant postten, deelde Huerta enkele tweets. Dat het afscheid van Kobe hem inspireerde tot het kwijtspelen van 77 kilogram sinds die beruchte wedstrijd, 80 weken geleden. En daar wil hij het niet bij laten. Huerta wil er nog 4,5 kilogram af, om zo af te klokken op een goeie 81 kilo. Hij tweette dat zijn strategie even simpel als succesvol was - met de hulp van Mamba's mentaliteit, natuurlijk. "Gestopt met zuivel, suiker of koolhydraten, wel elke dag gaan trainen. Dag per dag aan de slag."

Het bezorgde Huerta alvast zijn kwartiertje van internationale bekendheid. Zijn verhaal werd opgepikt door verschillende nieuwssites en werd ook overgenomen door Jeanie Buss, de eigenaar en voorzitter van de LA Lakers.

Photo News

Photo News Het gezin Bryant, met van l naar r: Gianna Maria-Onore, vrouw Vanessa Laine Bryant, Kobe met Bianka Bella en Natalia Diamante.

Photo News Mooi volk in de tribunes met onder andere Ice Cube en Kimberly Woodruff in het Staples Center.

Photo News Adam Levine.