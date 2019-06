700.000 (!) ticketaanvragen voor cricketwedstrijd tussen India en Pakistan YP

16 juni 2019

12u04

Bron: Belga 0 Cricket Voor de WK-wedstrijd tussen toplanden India en Pakistan van vandaag op de Old Trafford Cricket Ground in het Britse Manchester, niet te verwarren met het stadion van voetbalclub United, hebben de organisatoren meer dan 700.000 ticketaanvragen ontvangen, zo maakten ze gisteren bekend.

Slechts 25.000 toeschouwers kunnen de cricketwedstrijd bijwonen. De ongelukkigen kunnen de wedstrijd wel live op televisie volgen. In totaal worden er meer dan één miljard tv-kijkers verwacht. In de fanzone bij Cathedral Gardens in Manchester kunnen 3.500 toeschouwers de wedstrijd op groot scherm volgen.

Het WK cricket wordt in een poule van tien landen met wedstrijden over het hele jaar gespeeld. India startte met zeges tegen Zuid-Afrika en Australië, het duel tegen Nieuw-Zeeland moest twee dagen geleden stopgezet worden wegens de hevige regenval. Pakistan verloor tegen Australië en het West Indies Cricket Team. Tegen Engeland boekten ze hun enige zege.