70-jarige Freddy De Kerpel zet Gents Boksgala in vuur en vlam tegen 28 jaar jongere Abdoul Redactie

06 oktober 2018

00u01

Bron: Belga 0 Meer Sport Freddy De Kerpel (70) heeft vandaag onbeslist gebokst in een demonstratiewedstrijd tegen de 28 jaar jongere Ismail 'Cool' Abdoul tijdens het 22e Gentse Boksgala. De Kerpel kreeg na de kamp een gouden bokshandschoen als lifetime achievement award, naast een daverend applaus en staande ovatie in een uitverkochte Topsporthal Vlaanderen.

Tijdens het 22ste Gentse Boksgala staan onder andere een Belgische titelstrijd bij de middengewichten tussen Kevin Ongenae en Kevin Vanderheyden op het programma. Dit naast een kamp met als inzet de Beneluxtitel bij de weltergewichten met Meriton Karaxha en Steve Jamoye. Maar de echte publiekstrekker was toch de confrontatie tussen de voormalige Belgische kampioenen Freddy De Kerpel en Ismail Abdoul. Alleen al bij de opkomst van De Kerpel ging het dak eraf, De Kerpel kreeg een staande ovatie.

De twee begonnen heel aanvallend aan de kamp die de volle vier ronden van twee minuten zou duren, al ging Ismail Abdoul halfweg de laatste ronde even tegen het canvas. Na de kamp vlogen de ex-boksers elkaar in de armen en beslisten de scheidsrechters dat de wedstrijd onbeslist eindigde. Domenico Adinolfi kwam ook in de ring en eerde De Kerpel. De Kerpel verloor op 19 april 1975 in Wieze met technisch knock-out van Adinolfi tijdens het Europees kampioenschap EBU bij de lichte zwaargewichten.

"Ik houd een fantastisch gevoel aan deze kamp over", zei De Kerpel na de kamp. "Dit was vermoeiend en zeker geen lachertje. Ismail Abdoul en ik hebben er lekker op los gemept. Ik ben zo tevreden dat ik dit heb kunnen doen. Dit was een zeer mooi verjaardagsgeschenk. Ik moet zeker Ismail Abdoul, in mijn ogen een zeer groot bokser, bedanken dat hij vandaag mijn tegenstander wou zijn. Voor de kamp was ik bloednerveus. Zeker met deze grote opkomst, maar alles heeft mijn verwachtingen ingelost. Ik ben een zeer tevreden man", besloot De Kerpel.