7 boksers en coaches in Londen besmet met corona, ook Delfine Persoon slachtoffer? VH

31 maart 2020

06u34 0 Boksen Terwijl grote landen in Europa al in lockdown waren en ook de Premier League z’n stadionpoorten had dichtgegooid, zag de Boxing Task Force van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) er geen graten in om op 14 maart een belangrijk olympisch kwalificatietoernooi in Londen te laten beginnen. Ze hadden ongelijk.

Intussen blijkt dat al zeven boksers en coaches er met het coronavirus besmet raakten. De Turkse delegatie vertelde dat de organisatie niet voldoende hygiënische maatregelen trof om hen te beschermen. Pas op 16 maart, toen de Britse overheid de pandemie niet meer kon minimaliseren, werd het evenement stopgezet.

Onschuld

Het IOC wast nu z’n handen in onschuld. In een communiqué meldt het dat er geen bewijs is dat de atleten in kwestie het virus in Londen opliepen: “Veel boksers waren aan het trainen in eigen land voor ze naar Londen reisden en zijn intussen ook al een tijdje terug thuis, dus het is onmogelijk om de besmettingsbron te identificeren.”

En, zo voegde sportdirecteur Kit McConnell er nog aan toe: “Deze mensen zouden pas besmettelijk zijn de dag voor ze symptomen vertoonden, terwijl niemand aangaf dat hij/zij ziek was tijdens de competitie.” Misschien toch maar eens met Delfine Persoon bellen. Zij klaagde van totale uitputting in Londen en keerde met een longontsteking terug van het toernooi, maar is nog niet getest op het coronavirus.

