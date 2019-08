6m86! Thiam zet in Birmingham Belgisch record in het verspringen scherper en plaatst zich zo voor WK én Tokio 2020 VH/GVS

18 augustus 2019

15u30 0 Atletiek Een return in glans. Nafi Thiam heeft op de Diamond League-meeting in Birmingham haar Belgisch record in het verspringen een flink stuk scherper gesteld. Onze 24-jarige landgenote sprong eerst 6m74 maar haalde op haar derde sprong 6m86. Bij die laatste recordsprong blies de wind 0,9 meter per seconde in het voordeel. Daarmee deed ze liefst 19 centimeter beter dan haar vorig record van eind juni in Talence.

Met die afstand is Thiam meteen ook gekwalificeerd voor het WK in Doha, waar ze een afstand van 6m72 voor nodig had, en de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar, waar de limiet op 6m82 lag. Een bijzonder knappe prestatie, want het persoonlijke record van Thiam stond vorig jaar nog op 6m62. Op één jaar tijd doet ze er dus liefst twintig centimeter bij.

In Birmingham maakte de olympische, wereld- en Europees kampioene zevenkamp haar rentree na een elleboogblessure. Ze wil er vertrouwen tanken voor het WK in Doha, dat over zes weken begint. Die missie is bij deze dus meer dan geslaagd.