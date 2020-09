6,15m! Mondo Duplantis verbreekt na 26 jaar het legendarische outdoor wereldrecord polsstokspringen van Sergei Bubka MXG

17 september 2020

20u18 0 Atletiek 26 jaar heeft het record polsstokspringen van Sergei Bubka standgehouden, maar de Amerikaanse Zweed Armand Duplantis heeft het vanavond van de tabellen geveegd. Hij sprong outdoor over 6,15 meter op de Diamond League Meeting in Rome.

WOW!😍👏👏👏Här sätter Armand Duplantis nytt utomhusrekord när han klarar 6,15 meter. pic.twitter.com/BBEzMKRysa TV4 Sport(@ TV4Sport) link

In februari had Duplantis het wereldrecord in zaal al aangescherpt naar 6,18 meter, maar outdoor raakte hij tot vandaag nooit die mythische grens van 6,14 meter over. In 1994 sprong de Oekraïner Sergei Bubka dat record in het Franse Sestrière. Lange tijd leek het een ongenaakbare hoogte, maar Duplantis liet de laatste maanden en jaren zien dat het een kwestie van tijd zou worden voor hij erover zou gaan. Op de beelden is te zien dat hij zelfs nog marge heeft. De lat beweegt niet. Jammer voor Bubka dat hij het in een kil Olympisch stadion moest doen.

Voor het wereldrecord brengt World Athletics zowel indoor- als outdoorsprongen in rekening, en dus liet Duplantis in Rome geen officieel wereldrecord optekenen. De tweede plaats was in Rome voor Ben Broeders, die met 5m80 een nieuw Belgisch record liet optekenen. Hij deed vier centimeter beter dan zijn 5m76 uit 2019. Broeders probeerde het in Rome ook nog op 5m85, maar dat was voorlopig te hoog gegrepen.

