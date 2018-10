50 jaar geleden vlóóg Bob Beamon naar fenomenaal wereldrecord: “Vroeg of laat gaat elk record eraan” Valerie Hardie

18 oktober 2018

06u48

Bron: Eigen berichtgeving 1 Meer Sport Vijftig jaar. Zo lang is het vandaag geleden dat Bob Beamon in Mexico-Stad naar 8m90 vloog in het verspringen. Een wereldrecord dat nadien alleen door Mike Powell, 23 jaar later, werd scherper gesteld (8m95). “Maar op een dag gaat ook dat record eraan”, meent kenner Wilfried Meert. Tijd om al die atletiekrecords eens beter te bekijken.

18 oktober 1968. Bob Beamon kon, overmand door de emoties, niet meer op zijn benen staan in het Estadio Olímpico in Mexico-Stad. De Amerikaan kon zelf niet geloven wat hij net had gerealiseerd: 8m90. Hij sprong zomaar 55 cm verder dan zijn voorganger, de Rus Igor Ter-Ovanesyan. Nooit eerder was het wereldrecord met zo’n fenomenaal verschil verbeterd. Beamons sprong bleef bijna 23 jaar op de tabellen staan, tot Mike Powell er in 1991 in Tokio nog vijf centimeter bij deed. Slechts één recordverbetering in vijftig jaar tijd: dat is al een record op zich en dat vraagt om wat uitleg.

