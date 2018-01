50 Cent is overtuigd dat hij McGregor in straatgevecht zou kloppen: "Als ik ze sla, dan zien ze een wit licht" Mike De Beck

20u25

Bron: Newsday 26 Getty Images for STXfilms Meer Sport Curtis Jackson, alias 50 Cent, is zowat een manusje van alles. Rapper, acteur en zakenman. Maar nu beweert de 42-jarige Amerikaan dat hij MMA'er Conor McGregor zou kloppen, mocht het tot een straatgevecht komen tussen de twee.

McGregor lokte 50 Cent al uit zijn kot met de uitspraak dat hij hem en Floyd Mayweather afschilderde als "two fake money bitches". Tijdens een interview over zijn nieuwe film 'Den of Thieves' vertelde Curtis Jackson alvast dat hij het zou halen in een gevecht met de Ierse McGregor. "Op dit moment? Als hij 70 kilogram weegt? Ik weeg momenteel 100 kilogram."

"Ze begrijpen niet dat het hier om een zwaargewicht gaat. Als ik ze slaag, dan zien ze een wit licht. Ze horen een boodschap. Rustig aan, jongen. Dan denken ze dat Jezus tegen hen aan het praten is." Hoewel McGregor nog maar 29 jaar is en veel meer ervaring heeft als vechter, maakt dat volgens Curtis Jackson niet zo veel uit. "Als je in een straatgevecht verwikkeld bent, is het iets heel anders." Oordeelt u vooral zelf wie van de twee het onderspit zou moeten delven.