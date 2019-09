5,8 miljoen euro: Khabib strijkt morgen drie keer meer op dan toen hij vorig jaar McGregor klopte ODBS

06 september 2019

13u28 0 UFC En of zijn rivaliteit met Conor McGregor loont. Khabib Nurmagomedov (30), UFC-vechter uit Dagestan, stapt zaterdag voor het eerst opnieuw in de octagon na dat beruchte duel tegen ‘The Notorious’ bijna een jaar geleden. Dustin Poirier is zijn tegenstander, maar vooral: Khabib zal 5,8 miljoen euro aan de kamp overhouden. Het drievoudige van wat hij opstreek na zijn zege tegen McGregor.

De trashtalk vóór Khabib vs Conor was ongezien, net als de chaos die meteen na de kamp ontstond in Las Vegas. En ook in de maanden na de kamp deden de twee kemphanen er alles aan om hun rivaliteit levendig en actueel te houden, waarbij vooral McGregor de kroon spande - hoe kan het ook anders. Zo spotte hij met de godsdienst van de diepgelovige moslim Nurmagomedov en vergeleek hij zijn gesluierde vrouw met een handdoek. Maar ook Khabib liet geen mogelijkheid onbenut om de Ier te schofferen, laatst nog toen een filmpje viraal ging waarin McGregor een bejaarde man op café sloeg omdat die louter weigerde van Conors whiskey te drinken. “Vandaag slaat hij een oude man in het gezicht, wat zal het morgen zijn? McGregor verdient maar één plaats: de gevangenis.”

Enerzijds is al dat gescheld van bedenkelijk allooi, anderzijds legt het de twee geen windeieren. Zo is de marktwaarde van Khabib de lucht ingeschoten en zal hij voor zijn optreden in UFC 242 maar liefst 5,8 miljoen euro opstrijken. Een jaar geleden was dat ‘slechts’ 1,95 miljoen euro. Niet slecht voor een kamp van maximum 25 minuten en voor iemand die er omwille van zijn geloof geen persoonlijke sponsorcontracten op kan nahouden met bijvoorbeeld gokkantoren of alcoholmerken.

Plaats van gebeuren morgen is ‘The Arena’ in Abu Dhabi. Onder de aanwezigen: de vader van Khabib, een gewezen soldaat uit het leger van Dagestan die er bijzonder trots op is dat zijn zoon zich van gewone vechter opgewerkt heeft tot wereldster. “Voor twee miljoen dollar doen we het niet meer. Want nu zijn ‘wij’ de besten. We hebben de besten geklopt en zijn klaar om tegen de besten te vechten. We weten dat we populair zijn. Dat zal je zien wanneer we morgen de arena binnenstappen en wanneer Poirier dat doet.” De Amerikaan Justin ‘The Diamond’ Poirier, net als Khabib 30 jaar, is momenteel de interim-kampioen bij de lichtgewichten. Een titel die Khabib kwijtspeelde door een schorsing omwille van zijn aandeel in de chaos na de kamp tegen McGregor.

De aanwezigheid van zijn vader zorgt voor extra motivatie bij Khabib, mocht dat nog nodig zijn. “Voor het eerst zal hij zich in mijn ‘hoek’ bevinden”, sprak Khabib. “Voor mijn kampen in de States kreeg hij nooit een visum, voor Abu Dhabi heb je dat als Rus niet nodig. Er zullen dus ook veel van mijn vrienden zijn. Ik kan niet wachten om voor het eerst in hun gezelschap het beste van mezelf te geven.”

McGregor tijdens een sparringwedstrijd in april:

