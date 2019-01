42 Russen mogen dit jaar als neutrale atleten starten Redactie

21 januari 2019

22u48

Bron: Belga 0 Meer Sport De Internationale Atletiekfederatie IAAF heeft 42 Russische atleten de toestemming gegeven om dit jaar onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale competities, zo maakte de IAAF bekend.

Eind vorig jaar besliste de IAAF om ook de komende maanden de aanwezigheid van Russische atleten op internationale evenementen te verbieden. Met die verlenging is de Internationale Atletiekfederatie de laatste grote internationale organisatie die Rusland blijft uitsluiten na de omkopingsschandalen. Eind september stak het Wereldantidopingagentschap WADA een hand uit naar Rusland door de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada onder voorwaarden op te heffen. Het Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen in eigen land in Sotsji in 2014.

Het was al de negende keer dat de Russische schorsing werd verlengd. Al sinds de Wereldkampioenschappen in Peking in 2015 is de Russische vlag niet meer verschenen in een internationale atletiekwedstrijd. Tijdens het EK van vorig jaar in Berlijn namen er 72 atleten deel onder neutrale vlag, deze keer zijn het er 42. Mogelijk starten zij ook als neutrale atleten op het WK in Doha, dat van 27 september tot 6 oktober gehouden wordt. Het gaat onder meer om tweevoudig wereldkampioene hoogspringen Maria Lasitskene en voormalig Europees kampioene polsstokspringen Anzhelika Sidorova.