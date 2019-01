41-jarige Tom Brady loodst Patriots opnieuw naar Super Bowl GVS

21 januari 2019

09u48

Bron: Belga 0 Meer Sport Quarterback Tom Brady heeft zijn ploeg New England Patriots voor de derde keer op rij naar de Super Bowl geloodst, de finale van het American football. De Patriots bereikten het jaarlijkse sportieve hoogtepunt in de Verenigde Staten door Kansas City Chiefs te verslaan met 37-31 na verlenging.

Tegenstander in de Super Bowl op 3 februari in Atlanta is Los Angeles Rams. Die ploeg rekende af met New Orleans Saints, eveneens na verlenging: 26-23.

De 41-jarige Brady, die al zijn hele carrière voor de Patriots speelt, kan de Super Bowl voor de zesde keer winnen. Het wordt al zijn negende finale.

De Patriots staan voor de elfde keer in de Super Bowl. Vorig jaar verloren ze de finale van Philadelphia Eagles (41-33). Voor Los Angeles Rams wordt het de vierde Super Bowl. De ploeg won de finale één keer, in 2000. In 2002 verloren de Rams van de Patriots.