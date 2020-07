400 miljoen euro in tien jaar, of 109.563 euro per dag:

NFL-ster Mahomes schrijft geschiedenis met nieuw monstercontract YP

07 juli 2020

08u32

Bron: Reuters, ANP 0 Sport American footballspeler Patrick Mahomes wordt de bestbetaalde speler in de National Football League (NFL). De 24-jarige quarterback kwam een contractverlenging tot en met 2031 overeen met zijn club Kansas City Chiefs ter waarde van 450 miljoen dollar (400 miljoen euro), meldde sportzender ESPN.

De Texaanse quarterback werd in 2017 gedraft door de Chiefs. Het jaar nadien werd hij uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de NFL en dit jaar leidde hij zijn team naar winst in de Super Bowl. Waar hij ook nog een keertje werd uitgeroepen tot MVP. Nu gaat hij het laatste jaar van zijn rookie-deal (die hem 22 miljoen euro zal opgeleverd hebben) in, maar hij krijgt dus boter bij de vis. Hij vangt de komende tien jaar 400 miljoen euro - omgerekend komt dat op zowat 109.563 euro... per dag. Als hij zijn contract uitdient, zal hij in 2031 alles bij elkaar 477,6 miljoen dollar (of 422 miljoen euro) hebben vergaard. Goed geboerd.

Here to stay. . .! ⏰⏰ pic.twitter.com/mfwMga3Kl0 Patrick Mahomes II(@ PatrickMahomes) link

Mahomes krijgt zo ineens ook het grootste contract in de professionele sportwereld in Noord-Amerika. Meer dan het contract voor 12 jaar van 426,5 miljoen dollar dat honkballer Mike Trout in 2019 tekende bij de Los Angeles Angels. Ter vergelijking: NBA-ster LeBron James tekende vorig jaar een contract voor vier jaar bij de LA Lakers ter waarde van 154 miljoen dollar (zowat 136 miljoen euro).

Met zo’n cijfers komt Mahomes evenwel nog niet in de buurt van pakweg Lionel Messi. De sterspeler van FC Barcelona is met zijn huidige contract zeker van 104 miljoen euro per jaar - zonder bonussen. Cristiano Ronaldo (Juventus) krijgt jaarlijks 60 miljoen euro.