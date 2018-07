36ste keer goede keer voor golfer Francesco Molinari Valerie Hardie

23 juli 2018

15u05 0 Meer Sport Golfer Thomas Pieters hoeft niet te wanhopen. Hij is pas 26 en was met de Britse Open nog maar aan de achtste major in zijn carrière toe. Francesco Molinari had 35 majors nodig voor de Italiaan gisteren de eerste op zijn naam kon schrijven.

"Ik had een vlucht om 21u. Ik ben bang dat ik hem kwijt ben." Francesco Molinari kreeg gisteravond de lachers snel op de hand tijdens zijn persconferentie. Het was een kwinkslag waar tegelijk veel waarheid in schuilde: zelfs Molinari geloofde vooraf niet in zijn winstkansen.

De Italiaan, bijgenaamd Laser Frankie omwille van zijn precisie op de tee, dacht niet dat hij gisteravond nog in de running zou zijn voor de zege op The Open, dat hij aan de media moest uitleggen hoe hij, met icoon Tiger Woods als een dreigende schaduw naast hem, toch het hoofd koel kon houden en heel het weekend geen enkele bogey liet optekenen op de greens Carnousty. Thomas Björn, kapitein van het Europese Ryder Cup team, keek vol ongeloof naar het foutloze parcours van Molinari. "Geen enkele bogey dit weekend!! Is het een mens of een machine!" (lees hieronder verder)

Molinari won met een score van acht onder par. Zaterdag: een rondje van 65 slagen. Zondag: nog eens twee birdies erbij. Regelmaat, daar had hij zijn zege aan te danken. Molinari schreef geschiedenis, daar in Schotland. Hij is pas de eerste Italiaan ooit die een major won. Na 35 majors was het eindelijk raak en dat op een terrein dat hem tot dusver niet echt lag. Op zijn vorige tien deelnames haalde hij vier keer de cut niet, zijn negende plek in 2013 was zijn beste prestatie ooit op The Open. "Dat is waarom ik niet zo optimistisch was over mijn winstkansen," bekende Molinari.

"Ik heb vooral geprobeerd om daar niet aan te denken. Het is onvoorstelbaar dat ik het weekend zonder bogey afsloot. Daar ben ik zo trots op, temeer omdat het uitdaging was om samen met Tiger Woods te spelen, door de menigte die hem volgt. Dat had wel als voordeel dat alle aandacht naar Woods ging en niet naar mij. Dat was heel mijn carrière al zo en dat stoort me ook niet. Ik kan het niet geloven dat mijn naam nu staat gegraveerd op een trofee, naast zoveel andere grote kampioenen. Dat is uitzonderlijk als je uit een land komt zonder een echte golftraditie. Hopelijk inspireer ik hiermee veel jonge kinderen, net zoals ik vroeger door Constantino Rocca geïnspireerd raakte." Rocca werd in 1995 tweede op The Open. (lees hieronder verder)

Tiger Woods was uiteraard de eerste om Molinari te feliciteren. Al deed hij dat toch met een klein beetje spijt, want voor het eerst sinds lang had de Amerikaan nog eens uitzicht op een major-zege. Het is intussen al van 2008 geleden dat de 42-jarige Woods nog eens een major op zijn naam schreef.

Gisteren, na negen holes, stond Woods zowaar aan de leiding. Zijn vijftiende major leek binnen handbereik. Maar op tien minuten tijd zag hij die hoop in rook opgaan. Op de elfde had hij een double bogey nodig, op de twaalfde een bogey. De titel was weg en Woods finishte uiteindelijk als gedeelde zesde, op zes onder par. "Ik ben ambetant op mezelf," gaf hij toe. "Omdat ik mezelf in een goede uitgangspositie had gezet en ik heb die kans laten liggen." (lees hieronder verder)

Gelukkig werd hij getroost door zijn kinderen Sam (11) en Charlie (9). "Ik zei hen: 'Hopelijk zijn jullie trots op je vader omdat ik zo hard mijn heb gedaan'. Het was redelijk emotioneel en ik kreeg veel knuffels van hen. Ze weten hoe belangrijk dit toernooi voor me is en hoe goed het voelt dat ik weer kan spelen. Ik heb veel titels gewonnen maar die herinneren zij zich niet. Zij hebben alleen al mijn pijn en verdriet gezien. Maar ik moet proberen om dit in het juiste perspectief te zien want het is al een klein mirakel dat ik in staat was om hier mee te doen." Thomas Pieters finishte als 28ste in Carnousty, zijn beste resultaat tot dusver op The Open.