32-jarige topschaatser Sven Kramer: "Sluit niet uit dat ik nog vier jaar doorga" Redactie

14 september 2018

15u48

Sven Kramer staat voor een nieuw schaatsseizoen, na de voor hem wat minder verlopen Spelen in Pyeongchang. Het voelt anders dan andere jaren voor de 32-jarige Nederlander. "Normaal begin ik nu aan een nieuwe olympische cyclus, maar dat is nu onzeker. Vanaf nu ga ik het jaar voor jaar bekijken", zegt Kramer op de website van zijn werkgever LottoNL-Jumbo.

Kramer won in zijn indrukwekkende schaatsloopbaan vier gouden medailles op de Olympische Spelen, negen wereldtitels allround en liefst negentien keer was hij de beste bij het WK afstanden. Kramer werd in Zuid-Korea in februari de eerste schaatser die voor de derde keer op rij olympisch goud veroverde op de 5 kilometer.

"Toch kan ik niet ontkennen dat ik uit een minder jaar kom", zo doelt Kramer op het missen van het podium op de 10 kilometer. Ook bij het WK allround in maart in Amsterdam greep hij naast de medailles. Hij werd toen vierde, net voor Bart Swings, de viceolympisch kampioen op de massastart. "Ik heb ook fysieke klachten gehad en het belangrijkste voor komend seizoen is fit worden. Daar ligt ook mijn focus", zegt Kramer.

De Fries, die eind dit jaar vader wordt, heeft het plezier in de sport nog niet verloren. "Schaatsen is mijn leven. Ik sluit niet uit dat ik nog vier jaar doorga en bij de Spelen van 2022 in Peking weer aan de start sta."