31.000 ongemaskerde rugbyfans volgen duel tussen Nieuw-Zeeland en Australië na onderbreking van 7 maanden Redactie

11 oktober 2020

09u50

Na een periode van zeven maanden zonder rugby is in Nieuw-Zeeland opnieuw een interland afgewerkt. De All Blacks ontvingen er de buren uit Australië. Het duel werd bijgewoond door 31.000 (!) dolenthousiaste supporters, die vrijwel allemaal ongemaskerd in de tribune zaten. Nieuw-Zeeland slaagde er onlangs in een tweede golf van de coronapandemie onder controle te krijgen.

Het internationale rugby lag door de crisis stil sinds begin maart. Toen speelden Schotland en Frankrijk tegen elkaar in Edinburgh in het kader van het zeslandentoernooi. In die prestigieuze competitie moeten dit najaar nog vier wedstrijden worden gespeeld.

Voor de All Blacks (Nieuw-Zeeland) en de Wallabies (Australië), die allebei een nieuwe coach hebben, was het de eerste onderlinge confrontatie sinds het WK van eind 2019 in Japan. De wedstrijd in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, eindigde in een gelijkspel: 16-16.

