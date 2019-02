26-jarige Noor verrast Sven Kramer op 5.000m WK afstanden, Bart Swings kan niet overtuigen met 15de plaats DMM

07 februari 2019

19u42 0 Meer Sport Op het WK afstanden in het schaatsen heeft Sverre Lunde Pedersen het goud op de 5.000m gewonnen. De 26-jarige Noor was de betere van de Nederlanders Patrick Roest en Sven Kramer. Bart Swings eindigde op een ontgoochelende 15de plaats.

Eerste dag op het WK afstanden in Inzell. Met de 5.000 meter bij de mannen stond meteen één van de koningsnummers op het menu. De favorieten moesten we zoeken in Nederlandse hoek. Sven Kramer verloor op het WK afstanden nog nooit op de 5.000m. De grote uitdager leek zijn jonge landgenoot Patrick Roest. Bart Swings behoorde tot de outsiders. Zijn coach Jelle Spruyt zei het in onze krant vandaag op deze manier: “De focus op dit WK ligt op de 1.500m en de massastart. Op de 5.000m gaan we ons meer toeleggen richting de Olympische Spelen van Peking 2022.”

Weinig illusies dus in het kamp van onze landgenoot. Ook de wedstrijd zelf maakte snel duidelijk dat een medaille te hoog gegrepen was. Swings, ingedeeld met de Rus Rumyantsev, moest de hele race achtervolgen en zou uiteindelijk op bijna 10 seconden van zijn rechtstreeks tegenstander eindigen. Swings bekleedde met zijn 6'23"58 een voorlopig 11de plaats in het klassement. De grote favorieten moesten op dat moment nog komen.

Met name Sven Kramer. De Nederlandse schaatslegende deed wat van hem verwacht werd: de besttijd van Rumyantsev verbeteren, maar heel veel overschot had hij niet. Kramer bleef steken op 6'12"56. Geen onhaalbare kaart voor de jongere Patrick Roest. Toch zou een andere man met het edelste der metalen gaan lopen. Sverre Lunde Pedersen zette net na Kramer een kanontijd neer in Inzell. De Noor tekende voor een persoonlijke record met 6'07"16. Een chrono waar Roest niet meer aan kon, ook al zette hij alles op alles. De Nederlander hield een dikke drie kilometer gelijke tred met de Noorse tijd, maar moest zich finaal gewonnen geven. Voor Pedersen is het zijn eerste goud op het WK afstanden. Swings eindige uiteindelijk op de 15de plaats van in totaal 20 deelnemers.

Tsjechische Martina Sablikova pakt op 3.000 meter achttiende wereldtitel

De Tsjechische Martina Sablikova was in Inzell de beste op de 3.000 meter bij de vrouwen. In 3:58.91, een baanrecord, liet ze de Nederlandse Antoinette de Jong (3:59.41) en de Russische Natalia Voronina (3:59.99) achter zich. De Nederlandse titelverdedigster Ireen Wust moest vrede nemen met een vijfde plaats (4:01.45). Voor de 31-jarige Sablikova is het al de achttiende wereldtitel, de vijfde op de 3.000 meter. Die won ze ook al in 2007, 2012, 2015 en 2016. Op het vorige WK, in 2017, moest ze vrede nemen met zilver, achter Wust.