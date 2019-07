25 jaar geleden ging Sergey Bubka over 6m14: het verhaal achter de man die hoger sprong dan de kop van een giraf DMM

31 juli 2019

07u00 0 Atletiek Dag op dag 25 jaar geleden slaagde de mens erin om met de hulp van een stok over 6m14 te springen. Op 31 juli 1994 sprong Sergey Bubka in Sestriere zomaar even over een lat die hoger lag dan de kop van een giraf. Een wereldrecord dat trouwens nog steeds standhoudt.

Het zijn vrij korrelige beelden, maar ze zijn niet minder echt. 25 jaar geleden sprong Sergey Bubka in Sestriere over 6m14. Het is nog steeds dé sprong die als referentie geldt in het polsstokspringen. Daar, bij de Italiaans-Franse grens in de Alpen verbeterde Bubka voor de zoveelste keer het wereldrecord polsstokspringen - de 17de keer in open lucht. De Oekraïener geldt als een levende legende, vandaag nog iets meer dan anders door het zilveren jubileum van zijn beste sprong ooit.

Net niet verdronken na val in watervat

Ei zo na hadden we van Bubka nooit gehoord. Op zijn website staat te lezen dat de atleet uit de voormalige Sovjet-Unie op zijn vierde net niet verdronk in watervat dat diende om kool te zouten. Bubka overleefde het ongeluk en ontpopte zich in zijn jongere jaren tot een begenadigd atleet. De jongen uit de buurt van Luhansk (Oekraïne) maakte vooral furore in de sprint en het verspringen.

Tot hij op zijn 9de bij toeval het polsstokspringen ontdekte. “Ik had er nog nooit van gehoord, maar iemand uit de buurt deed het. Toen mijn atletiekcoach vertelde dat ik niet met de polsstok mocht trainen tot mijn twaalfde, bleef die buur aandringen om mij een kans te geven. Ik kende niets van de sport. Het gebeurde van het ene moment op het andere en eens ik begonnen was, kon ik niet meer stoppen;”

35 wereldrecords in ‘professorensport’

Bubka verbeterde 35 maal het wereldrecord polsstokspringen (18x indoor en 17x outdoor). Hij had er een handje van weg om de lat telkens één of twee centimeter hoger te leggen. De Sovjet-Unie loofde haar atleten extra premies uit voor een wereldrecord. Bubka had al snel in de smiezen dat hij op die manier het systeem kon uitbuiten en telkens een vette premie van (naar verluidt) 90.000 euro kon opstrijken.

Goed gezien en tegelijk dé verklaring achter zijn vele wereldrecords. Het leidde wel tot de kritiek dat Bubka vaak nooit het maximum uit zijn kunnen haalde. Daartegenover leert een blik op zijn wereldrecords wel dat hij door de jaren heen zijn sprongen verbeterde met bijna 30 centimeter. Van 5m85 op zijn eerste WK outdoor in 1983 ging het naar 6m14 in Sestriere.

Wat Bubka verder nog speciaal maakte, was zijn combinatie van kracht en snelheid. De Oekraïener kon daardoor langere en stijvere stokken gebruiken dan de concurrentie. Bovendien kon hij als voormalig hardloper snel richting de lat sprinten zonder gebukt te gaan onder het gewicht van zijn 9 kilogram zware polsstok. Ook zijn coördinatie met het verlengstuk van zijn lichaam was ongezien. Bubka nam zijn stok opvallend hoger vast dan veel anderen.

“Ik hou van polsstokspringen, want het is een ‘professorensport’. Het gaat niet alleen om hard lopen en springen. Je moet ook voortdurend nadenken over hoe je de stok gebruikt. Er zit strategie achter. Het resultaat is daarom altijd eerlijk. De sterkste in de combinatie van al het voorgaande is de winnaar. In het dagelijks leven is dat niet altijd zo”, aldus Bubka.

De magische grens

Ondanks zijn verleden als Sovjet-atleet bleef de nalatenschap van de Oekraïner onbesmet. Bubka kroonde zich - naast zijn 35 wereldrecords - zes keer tot wereldkampioen. De eerste keer in 1983 als nobele onbekende. Twee jaar later sprong hij als eerste in de geschiedenis over de ‘magische grens’ van 6 meter.

Bubka zou in zijn carrière - die tot 2001 duurde - 45 keer over die hoogte gaan. In de hele geschiedenis van de sport slaagden maar 22 anderen in om over dezelfde 6 meter te springen met een polsstok. Van de honderdtal sprongen over 6 meter is Bubka dus bijna op zijn eentje goed geweest voor de helft.

Alleen op de Olympische Spelen wou het niet lukken voor Bubka. Het bilan oogt, gezien zijn jarenlange dominantie, wat magertjes: slechts één keer goud. In het shirt van de Sovjet-Unie behaalde hij de gouden plak in 1988 in Seoul. Voorts: één boycot (1984), één blessure (1996) en twee mislukte kwalificaties (1992 en 2000).

Wie doet ooit beter?

Rest nog de vraag hoelang het wereldrecord van Bubka stand zal houden. Het antwoord is dat er eigenlijk al iemand beter deed dan zijn sprong uit 1994. Renaud Lavillenie ging in 2014 voor de ogen van Bubka in Donetsk over 6m16. De Fransman vestigde daarmee het beste resultaat ooit, maar deed dat wel indoor. In de open lucht blijft het record van Bubka na 25 jaar voorlopig nog staan.

Met de komst van een nieuw supertalent is het de komende jaren in elk geval wel uitkijken naar het polsstokspringen. De Amerikaanse Zweed Armand ‘Mondo’ Duplantis sprong vorig jaar op het EK atletiek verrassend naar goud met een sprong van 6m03. En dat op zijn 18de. Aan hem om te doen wat geen man in open lucht lukte sinds 1994: hoger springen dan Sergey Bubka.