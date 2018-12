24-jarige Noor duikt voor het eerst onder magische triatlongrens op halve Ironman van Bahrein DMM

08 december 2018

17u06 0 Meer Sport Terwijl de mannen van de langere triatlonafstand de basis leggen voor hun nieuwe seizoen, draait de Ironman-carroussel op de halve afstand vlotjes verder. En hoe! In Bahrein werd vandaag het wereldrecord op de halve Ironman gebroken. De Noor Kristian Blummenfelt ging als eerste in de geschiedenis onder de magische grens van 3u30.

3u29’04", dat is het nieuwe wereldrecord 70.3 Ironman. De Noor Kristian Blummenfelt - in 2016 nog dertiende op de Olympische Spelen in Rio - liet die chrono in Bahrein noteren. De 24-jarige triatleet was titelverdediger in het Midden-Oosten, een rol die hij met verve wist in te vullen. De Noor forceerde de boel in het fietsgedeelde waarbij hij halverwege de 90 kilometer met twee landgenoten naar de kop van de wedstrijd reed. Iden en Stornes waren Blummenfelts gezellen. De rest stond niet op de foto.

Noorwegen boven dus in Bahrain en dat had zo z'n effect op de race. Blummenfelt en Iden waren de twee beteren voorin en bleven elkaar op het snelle loopparcours (20 kilometer) onder druk zetten. Halverwege werd duidelijk dat het wereldrecord er aan zou geloven. Voor het eerst zou iemand onder de 3u30' duiken. Zowel Blummenfelt als Iden slaagden in dat opzet, maar het was de eerste die de wedstrijd zou winnen. Met 3u29'04" bleef hij aan de meet 21 seconden sneller dan zijn landgenoot. Stornes - de derde Noor - vervolledigde het podium met 3u33'31". Geen unicum, want eerder op het jaar stonden de drie zelfde namen ook al op het podium in Bermuda.

Dat Blummenfelt een naam is om in de gaten te houden, is wel duidelijk. Ook Jan Frodeno - tweevoudig winnaar van de Ironman op Hawaï - begon zijn carrière op de kortere afstanden. De Noor traint naar eigen zeggen 8 uur per dag en zwemt wekelijks 45 kilometer. Fietsen doet hij gemiddeld 400 kilometer per week, al lopend legt hij 120 kilometer af in zeven dagen. Verder hebt u nog zijn indrukwekkende recordtijden in Bahrein tegoed: 21'36 in de zwempartij van 2 km, 1u56'52" over de 90 fietskilometers (46 kilometer per uur gemiddeld) en 1u06'58" voor de halve marathon.

