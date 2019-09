23-jarige Noor kroont zich tot wereldkampioen Ironman 70.3, Aernouts zesde: “Vertrouwen voor Hawaï” Dries Mombert in Nice

08 september 2019

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ironman 70.3 Gustav Iden is de nieuwe wereldkampioen Ironman op de halve afstand. De 23-jarige Noor haalde het voor Brownlee en Von Berg. Bart Aernouts finishte als zesde, Frederik Van Lierde werd 29ste in ‘zijn’ Nice. Pieter Heemeryck gaf op.

Een deelnemersveld om bij omver te vallen. Een decor om bij weg te dromen. En drie Belgen om het beste bij te verhopen. Er was wel wat om naar uit te kijken voor de Belgen op het WK 70.3 Ironman in Nice - 70.3 slaat op het aantal af te leggen mijl.

Met Bart Aernouts, Pieter Heemeryck en Frederik Van Lierde stonden de beste drie triatleten van ons land aan de start in Zuid-Frankrijk. Een unicum, door de veelheid aan wedstrijden doorheen het jaar.

Naast de Belgen zowat alle andere topnamen in het triatlon aan de start. Denk aan Patrick Lange (tweevoudig winnaar op de volledige afstand in Hawaï), Sebastian Kienle (ook winnaar in Hawaï), Javier Gomez, Alistair Brownlee, Kristian Blummenfelt, Rudy Von Berg en nog een pak anderen.

#IM703WC - The race is on fire! pic.twitter.com/RjqrsKuyl3 IRONMANLive(@ IRONMANLive) link

Top vijf voor onze landgenoten was op zich al een succes te noemen, afhankelijk van wat de wedstrijd zou brengen. Na 1,9 kilometer zwemmen in Middellandse Zee en de bijhorende wissel naar de fiets voerde topfavoriet Alistair Brownlee het woord.

Heemeryck en Van Lierde volgden in een tweede groep op een dikke minuut. Aernouts gaf bijna vier minuten toe, maar verkeerde daarbij wel in het gezelschap van Kienle - traditioneel ook een mindere zwemmer. De twee trokken zich aan elkaar op om er een stevige inhaalrace van te maken.

1️⃣7️⃣ athletes out of the water in 1️⃣1️⃣ seconds. 😱#AnythingIsPossible



📺: https://t.co/c0o0SJazex#IM703WC pic.twitter.com/uu6FGZ8dQ6 IRONMAN Triathlon(@ IRONMANtri) link

Ondertussen bleef Brownlee het hoge woord voeren. De Brit voerde de forcing op de Col de Vence - helling die niet zou misstaan in de Tour trouwens - Von Berg en de amper 23-jarige Iden sloten aan in de afdaling. Voor de Belgen hield Heemeryck status quo rond plaats vijftien. Aernouts rukte op naar de top tien. Van Lierde bleef rond een 25ste plaats hangen.

In het loopnummer een indrukwekkende Gustav Iden. De Noor - specialist op de korte afstand - gaf Brownlee snel het nakijken. Met Von Berg op een derde plaats lag het podium snel vast. Het was daarna vooral uitkijken hoe dicht de Belgen nog zouden komen.

#IM703WC - What a fantastic race these guys delivered so far: @AliBrownleetri @Rudyvonberg and Gustav Iden stormed on the bike and as well in transition pic.twitter.com/o6prJV3FQ9 IRONMANLive(@ IRONMANLive) link

Van plaats 5 tot 15 lag het op een zakdoek en dus maakten Aernouts en Heemeryck nog kans op een mooie ereplaats. De eerste liep een constante halve marathon en eindigde na alweer een inhaalrace vanjewelste als 6de. Heemeryck verloor dan weer flink tijd in het loopnummer. Het liep niet voor onze landgenoot. Halverwege de halve marathon gaf hij op. Van Lierde werd 29ste na een naar eigen zeggen ‘jour sans’.

Bij de vrouwen kroonde Daniela Ryf zich gisteren al tot de wereldkampioene. Na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen was ze Holly Lawrence en Imogen Simmonds voor. Voor Ryf was het de vijfde wereldtitel 70.3. Volgende maand is ze torenhoog favoriete in Hawaï.

#IM703WC - Gustav Iden is your 2019 IRONMAN 70.3 world champion in 3:52:13 pic.twitter.com/kj06uwRy3B IRONMANLive(@ IRONMANLive) link

Aernouts: “Hawaï is dubbel zolang dus dat geeft wel vertrouwen”

Vooraf misschien het grootste vraagteken voor de 70.3 in Nice bij de Belgen. Bart Aernouts mikt dit jaar vol op de volledige afstand in Hawaï. Nice werd gezien als een test, eentje die goed uitpakte voor Aernouts.

Van de specialisten op de lange afstand moest hij enkel Kienle laten voorgaan. “We hebben ons aan elkaar kunnen optrekken. Samen hebben we heel wat atleten opgeraapt. Het was zaak om goed in te delen. Sommigen gingen te snel en vielen terug. Ik begon aan de halve marathon met snelle lopers, maar alles zat dichtbij elkaar. Ik kon vrij constant lopen omdat ik nog iets overhield aan het slot van de fietspartij.”

“Ik ben zeker tevreden met dit resultaat één maand voor Hawaï. De snellere mannen hebben het hier gehaald. Hawaï is dubbel zolang dus dat geeft wel vertrouwen. Vorig jaar was ik tweede, dus ik heb er ambitie om mee te doen voor het hoogste. Nu volgt een nieuwe hoogtestage, daarna gaat het richting de VS en Hawaï.

Van Lierde: “Ik voelde meteen dat er niet veel opzat”

Vijf keer winnaar op de volledige afstand in Nice, vorig jaar tweede op de 70.3. Toch zat er niet meer in dan een 29ste plaats voor Frederik Van Lierde. “Er werd heel snel gezwommen. Ik vertrok zo snel ik kon en was nog niet mee met de eerste groep. Na het eerste fietsgedeelte voelde ik dat het niet mijn dag was. Er zat niet zoveel op. In de halve marathon was het mentaal niet altijd even leuk op die manier.”

“Binnen vier weken ga ik starten in de volledige Ironman van Barcelona. Dat is ook een mooi doel. Ik heb de voorbije weken hard getraind in functie daarvan, dus ik kan dit resultaat wel plaatsen.”