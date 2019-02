18-jarige Chinees Yuan Sijun schakelt wereldkampioen Mark Williams uit op World Grand Prix snooker YP

06 februari 2019

00u02

Bron: Belga 0 Meer Sport Yuan Sijun (WS-67) heeft gestunt in de eerste ronde van de World Grand Prix. In het Engelse Cheltenham schakelde de 18-jarige Chinees de Welshman Mark Williams, nummer twee van de wereld en regerend wereldkampioen, met 4-3 uit. Hij liet daarbij breaks van 73, 100 en 131 noteren.

Ook Xiao Guodong (WS-25), 29 jaar, vierde Chinees Nieuwjaar op gepaste wijze. Hij won met 4-3 van de Australiër Neil Robertson (WS-10), de wereldkampioen van 2010. Breaks van 71, 65, 106 en 58 hielpen hem een 1-3 achterstand goed te maken.

Xiao en Yuan kunnen samen een feestje bouwen. Ze delen een huis in Darlington (Durham). "Ik ben blij dat hij het zo goed doet in zijn tweede profjaar", verklaarde Xiao. "Hij is een jonge speler, spreekt geen woord Engels en dat maakt het wel lastig om hier te komen wonen. Ik help hem waar ik kan."

In de achtste finales neemt Yuan het op tegen de Schot Stephen Maguire (WS-15), die met 4-1 de maat nam van Mark King (WS-26). Xiao treft Mark Davis (WS-35). Die won met 4-3 van Jimmy Robertson (WS-23).

Judd Trump (WS-5), recent winnaar van het Masters, redde nipt zijn vel tegen Stuart Carrington (WS-40). "The Ace in the Pack" nam met een 92 break en een 122 century wel een 3-0 voorsprong, maar zag Carrington dan 3-3 langszij komen. In het beslissende frame trok Trump alsnog nipt aan het langste eind. Zijn volgende tegenstander komt uit het duel tussen Joe Perry (WS-18) en Tom Ford (WS-28).