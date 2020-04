15 doden op 2,8 miljoen inwoners: Klitschko slaat corona knock-out in ‘zijn’ Kiev ABD

22 april 2020

13u32

Bron: The Telegraph 0 Coronavirus Vitali Klitschko (48) mag zich op de borst kloppen. De gewezen wereldkampioen boksen en huidig burgemeester van Kiev houdt de coronapandemie voorlopig in bedwang. De Oekraïense hoofdstad telt 2,8 miljoen inwoners, maar er waren tot dusver amper vijftien coronadoden te betreuren. “Nog nooit stond ik voor zo een grote uitdaging.”

Van bokskampioen tot burgemeester. In 2013 zei Vitali Klitschko, gewezen wereldkampioen zwaargewichten met 45 zeges in 47 kampen op zijn palmares, het boksen vaarwel. Hij focust sindsdien helemaal op de politiek. Met succes, want een jaar na zijn bokspensioen werd hij verkozen tot burgemeester van Kiev. Als leider van de Oekraïense hoofdstad staat hij nu voor een “ongeziene uitdaging”: de coronapandemie verslaan. Het lukt hem voorlopig aardig. Op haar 2,8 miljoen inwoners telt Kiev 989 besmette inwoners en amper vijftien coronadoden. Te danken aan het kordate optreden van Klitschko.

De verantwoordelijkheid is enorm. De levens van miljoenen mensen staat op het spel Vitali Klitschko

“Eind januari richtten we al een taskforce op die meteen beademingstoestellen aankocht”, legt hij uit aan de Britse krant The Telegraph. “Op 12 maart kondigde de Oekraïense regering aan dat het land in quarantaine moest. Toen al had Kiev een eerste lading coronatesten ontvangen. Eind maart hadden we zeven ziekenhuizen met corona-afdelingen, intussen zijn dat er al veertien geworden. Ik ben er zeker van dat het aantal besmettingen en doden beperkt blijft, omdat we snel gehandeld hebben. We blijven onze voorraad met beschermkledij, medicatie en beademingstoestellen versterken.”

Opvallend en allesbehalve irrelevant: Kiev is sinds 1990 een zusterstad van het Chinese Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst werd vastgesteld. “We contacteerden hun experts en zij deelden hun expertise met ons. Ze legden ons uit hoe we onze dokters en verpleegkundigen kunnen beschermen. We volgen hun richtlijnen en aanbevelingen.”

Klitschko, die vaak genoemd wordt als toekomstig president, wordt in Oekraïne geroemd voor de manier waarop hij de coronacrisis managet. Maar de hele situatie weegt op hem, vertelt hij. “De verantwoordelijkheid is enorm. De levens van miljoenen mensen staat op het spel. Als burgemeester van de hoofdstad moest ik voor de coronacrisis ook veel problemen oplossen. Maar dit is een uitdaging waar zéér veel druk mee gepaard gaat. Iets wat ik nog nooit meemaakte. Op dit moment werken we allemaal non-stop, 24 op 24. Ik had nooit gedacht dat ik zólang kon blijven werken aan één stuk. En het normale leven is nog lang niet in zicht. Maar we komen dit allemaal samen door. Daar ben ik zeker van.”