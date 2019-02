14-jarige Ben Mertens gooit hoge ogen op snookertoernooi, Luca Brecel morgen aan zet Redactie

21 februari 2019

17u08

Bron: Belga

Ben Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Shoot Out-snookertoernooi (146.000 pond). In Watford versloeg hij de Thai James Wattana (WS 117) met een punt.

In de tien minuten lange frame potte de 14-jarige uit Wetteren de eerste bal weg. De 49-jarige Wattana maakte een fout waardoor Mertens een kleine voorsprong nam. Beide spelers lieten zich betrappen op enkele missers maar Mertens nam een twintigtal punten voorsprong. Wattana, in het verleden drie keer succesvol in een rankingtoernooi, nam de leiding over maar ging opnieuw in de fout. De regerende wereldkampioen U16 nam een 60-31 voorsprong maar na een misser kreeg Wattana nog de kans om de frame te winnen. Met nog iets meer dan twee minuten op klok begon Wattana eenn clearance maar net toen hij de roze bal wilde potten voor de overwinning tikte de laatste seconde weg en won Mertens de frame met 60-59.

Het Shout Out-snookertoernooi wordt gespeeld over een frame van tien minuten. Tijdens de eerste vijf minuten krijgen de spelers 15 seconden om de witte bal te raken, in de laatste vijf minuten tien seconden. Bij een fout van een speler mag de tegenstrever de bal leggen waar hij wil om verder te spelen. Luca Brecel (WS 13) speelde in 2016 de finale maar verloor van de Fin Robin Hull. Belgiës nummer 1 neemt het morgen in zijn eerste ronde op tegen de Engelse amateur Farakh Ajaib.