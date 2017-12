14 jaar na zijn pensioen: Michael Jordan nog altijd best betaalde sporter aller tijden Valerie Hardie

15u20 0 rv Michael Jordan is nog altijd de best betaalde sporter aller tijden. Op de achtergrond zijn optrekje in Chicago. Meer Sport De best betaalde sporter aller tijden? Dat is, veertien jaar na zijn pensioen intussen, nog steeds ex-basketbalspeler Michael Jordan, zo becijferde het zakentijdschrift Forbes. De Amerikaan heeft op zijn 54ste een fortuin van 1,56 miljard euro vergaard, zo’n 156 miljoen meer dan golfer Tiger Woods. Een overzicht van de top 20.

1. Michael Jordan - 1,56 miljard euro

MJ verdiende zeker niet slecht als NBA-speler bij de Chicago Bulls en Washington Wizards, maar het grote geld, dat haalde hij uit sponsoring. Jordan heeft deals lopen met onder meer Nike, dat hem in 2017 alleen al zo’n 118 miljoen euro opbracht. Hij is ook voor 90 procent eigenaar van de Charlotte Hornets: in 2010 gekocht voor een prijsje (148 miljoen), nu is het team 660 miljoen waard.

photonews Michael Jordan met gewezen VS-president Barack Obama.

2. Tiger Woods - 1,44 miljard euro

Schandalen of niet, de 41-jarige golfer die veertien majors won is en blijft één van de grootverdieners. Volgens Forbes weliswaar 68 procent minder dan in zijn gloriejaren maar zijn sponsorcontracten met onder meer Bridgestone houden de geldstroom gaande.

photonews De villa van Tiger Woods in Jupiter Island (Florida). Kostprijs: 80 miljoen dollar.

3. Arnold Palmer - 1,18 miljard euro

De Amerikaanse golfer overleed vorig jaar op 87-jarige leeftijd maar hij haalde toch nog 33,8 miljoen euro op, voor een groot deel aan merchandising op de Aziatische markt.

4. Jack Nicklaus - 1,01 miljard euro

De 77-jarige golfer, nog steeds recordhouder met 18 majors, is inmiddels met pensioen maar zijn zakelijke investeringen in het golf, immobiliën, wijnhandel, ijsjes, limonade etcetera leggen hem geen windeieren.

5. Michael Schumacher - 844 miljoen euro

In welke toestand de 47-jarige Duitse ex-F1-rijder nu is, is niet gekend maar zijn financiële situatie, die is wel nog steeds rooskleurig.

photonews Een beeld van de Zwitserse villa van Michael Schumacher. De ex-wereldkampioen F1 revalideert er na een zwaar ski-ongeval.

6. Phil Mickelson - 688 miljoen euro

Op zijn 47ste is Mickelson nog steeds aan het golfen, al heeft hij het financieel niet meer nodig. Commerciële partners genoeg om zijn rekening te spijzen, als je weet dat hij over heel zijn carrière ‘slechts’ 71 miljoen euro aan prijzengeld bijeen speelde.

rv Rancho Sante Fe, één van de optrekjes van Phil Mickelson.

7. Kobe Bryant - 676 miljoen euro

Met 26 miljoen euro als salaris was Bryant in zijn laatste jaar bij de LA Lakers de best betaalde speler in de NBA, maar na zijn pensioen in 2016 zat 'Black Mamba' ook niet stil en begon met zijn eigen bedrijfjes.

Photo News Een kijkje ten huize Kobe Bryant.

8. David Beckham - 676 miljoen euro

Toen ‘Becks’ in 2013 stopte met voetballen, had hij zijn schaapjes al op het droge, alweer met dank aan zijn commerciële partners en merchandising.

Photo News Uit het wagenpark van David Beckham: de Rolls Royce.

9. Floyd Mayweather - 663 miljoen euro

Eigenlijk moet de 40-jarige Amerikaanse bokser hoger staan op de ranking want Forbes verrekende zijn cheque van circa 250 miljoen euro voor zijn gevecht tegen Conor McGregor nog niet mee. Hij zou als zesde atleet ooit over de 1 miljard gaan.

instagram Floyd Mayweather De zithoek aan het zwembad van Floyd Mayweather. Plaats genoeg.

10. Shaquille O’Neal - 621 miljoen euro

De NBA-gigant kondigde in 2011 zijn afscheid aan, als een van de best betaalde spelers. Hij verkocht, in ruil voor vele miljoenen, haast de helft van zijn rechten op toekomstige commerciële deals.

Photo News Shaquille O'Neal stapt in zijn Rolls in Beverly Hills.

11. LeBron James - 617 miljoen euro

King James mag op z’n 32ste niet klagen. Hij had al onder meer Nike, Coca-Cola en Kia bij zijn geldschieters staan, daar mocht hij recent nog Intel en Virizon aan toevoegen. Zijn zakelijke beleggingen doen het ook goed.

12. Cristiano Ronaldo - 613 miljoen euro

Een eigen merk - CR7 - dikke sponsorcontracten en zijn loonbriefje bij Real Madrid: het maakt van de 32-jarige Portugees ongeveer de sterkste stijger.

13. Greg Norman - 596 miljoen euro

De Australiër, 62 intussen, domineerde het golf in de jaren tachtig en begin jaren negentig: zijn bankrekening is daar het beste bewijs van. Als investeerder deed hij het eveneens goed en daar plukt hij nog steeds de vruchten van.

14. Mike Tyson - 591 miljoen euro

Je zou denken dat de omstreden bokser aan de grond zou zitten maar niets is minder waar. Na zijn bankroet in 2003 sprong Tyson veel verstandiger om met investeringen in onder meer gokken, motoren en fitness centers.

15. Roger Federer - 570 miljoen euro

Niemand won meer prijzengeld op de ATP Tour dan de 36-jarige Zwitser: 94,4 miljoen euro. Zelfs Tiger Woods haalde dat niet. Aan sponsors heeft een van de allerbeste tennissers ooit geen gebrek.

16. Lionel Messi - 507 miljoen euro

Messi is op z’n 30ste de best betaalde voetballer ter wereld. Tel daar zijn monsterdeal met Adidas bij en meteen is duidelijk waarom zijn vermogen al zo groot is.

17. Alex Rodriguez - 485 miljoen euro

A-Rod, één van de beste baseball-spelers ooit, tekende de meest lucratieve contracten uit de geschiedenis van de MLB. Vorig jaar, toen hij op pensioen ging, kreeg hij nog 16,9 miljoen euro van de Yankees. Hij is nu al populair als analist.

18. Jeff Gordon - 443 miljoen euro

Voor ons de rare eend in de bijt: een piloot uit het NASCAR-circuit. Nu mede-eigenaar van Hendrick Motorsports en overigens gehuwd met een Belgisch model, Ingrid Vandebosch, met wie hij twee kinderen heeft.

19. Oscar de la Hoya - 439 miljoen euro

De Golden Boy van het boksen die tot voor de komst van Mayweather het meest verdiende aan zijn kampen.

20. Manny Pacquiao - 431 miljoen euro

De enige Aziaat in het gezelschap. Haast een kwart van zijn vermogen haalde de Filippijnse senator uit zijn gevecht met Mayweather in 2015.