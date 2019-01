13-jarig Belgisch snookertalent wint opnieuw van prof XC

11 januari 2019

17u34 2 Meer Sport Ben Mertens heeft opnieuw van zich laten horen. De 13-jarige Oost-Vlaming won in een poulewedstrijd van een snookertoernooi (Pro-Am) in Brugge met 3-2 van de Welshe profspeler Michael White, het nummer 36 van de wereld.

Vorig jaar kroonde Mertens zich op het WK snooker U16 tot wereldkampioen in Sint-Petersburg. Onze 13-jarige landgenoot rekende toen na een bloedstollende finale af met de Ier Aaron Hill: 4-3.

Dat Mertens daarnaast een profspeler vloert, is tevens geen primeur. Zo nam de Oost-Vlaming in augustus 2018 de maat van de Poolse prof Adam Stefanow. Het werd destijds 4-1 in de Paul Hunter Classic. Eerder versloeg hij de Welshman Kishan Hirani in het Engelse Pink Ribbon-toernooi.