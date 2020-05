10.900 Special Olympics-atleten sporten tijdens eerste Virtual Games, Ann Wauters: “Belangrijk dat ze in de picture komen” Redactie

21 mei 2020

18u05

Bron: Belga 6 Special Olympics Special Olympics Belgium, de olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, organiseert vandaag en morgen de eerste online editie van de Nationale Spelen. Vandaag gingen liefst 10.900 Special Olympics-atleten tijdens de Virtual Games de challenge aan om te bewegen en te sporten via een aantal sportieve uitdagingen.



Gedurende twee dagen worden de atleten uitgenodigd hun uiterste best te doen om een maximaal aantal challenges te behalen in vijf sportdisciplines: atletiek, wielrennen, raketsport, voetbal en zwemmen. Per sport worden er twee uitdagingen aangeboden, zoals planking, jongleren met een bal, een evenwichtsoefening doen of enkele kilometers wandelen, hardlopen of fietsen. Om hen aan te moedigen, kunnen de atleten rekenen op de steun van topsporters zoals Yanina Wickmayer, die de challenge voor raketsporten zal lanceren, Roberto Martínez voor voetbal, Fanny Lecluyse voor zwemsport, Greg Van Avermaet voor wielrennen en Dylan Borlée voor atletiek.

Tia Hellebaut: “Nood aan zo’n initiatief was groot”

In Eindhout bekeek Tia Hellebaut, meter van Special Olympics Belgium, vanochtend samen met enkele SOB-atleten de openingsceremonie - die via een Facebook-live door 30.000 mensen gevolgd werd - en ging met hen de challenges in de atletiek aan: twee loopsessies van 15 minuten, met een pauze van een minuutje, en dan het uitvoeren van jumping jacks en planking. “En ze gingen er echt wel voor,” vertelt Hellebaut. “Mét respect voor social distancing. Meestal vliegen ze me om de hals als ik toekom, nu respecteerden ze toch die afstand van 1,5 meter. Hun enthousiasme was in elk geval aanstekelijk. Uiteraard waren ze ontgoocheld dat hun Nationale Spelen zijn afgelast - dat is hún vaste afspraak van het jaar, waar ze hard naar uitkijken - maar ze namen het al bij al heel goed op. Ze zijn allemaal blij dat ze elkaar nog eens kunnen zien. Er zijn kinderen die de impact van het coronavirus snappen, anderen kunnen niet goed inschatten hoe erg het is maar de meesten weten wel dat er vriendjes zijn overleden in woonzorgcentra.”

Het belangrijkste is dat de SOB-atleten blijven bewegen, zegt de olympische hoogspringkampioene van 2008. “Voor hen is het leuk om samen te kunnen bewegen want hun structuur in de dagcentra of beschutte werkplaatsen is weggevallen en ze zitten nu hele dagen thuis, wat voor hen en hun ouders toch wennen is. Dus de nood aan zo’n initiatief was groot en ze genoten er enorm van. Ze missen die sociale contacten en zo’n challenge, dat helpt echt wel om hen in beweging te houden. Het is heel mooi om te zien hoe intens ze het beleven. Dat geeft een goed gevoel.”

(Lees verder onder de foto’s en de video)



Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium: “Onze manier om te laten zien dat we er staan”

Door het risico dat de huidige gezondheidssituatie voor de 3.400 atleten, 1.200 coaches en 2.000 dagelijkse vrijwilligers met zich meebrengt, zag Special Olympics Belgium zich genoodzaakt de 38ste editie van de Nationale Spelen te annuleren. “Deze annulering staat echter niet gelijk aan een volledige stopzetting van de sportactiviteiten”, vertelde Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium.



“Hemelvaart vormt hét hoogtepunt van het sportief jaar voor onze atleten. Iedereen heeft getraind om deel te nemen aan dit evenement dat hen zo nauw aan het hart ligt. De huidige situatie heeft ons de kans gegeven om onszelf opnieuw uit te vinden, maar vooral om ons eraan te herinneren dat bewegen belangrijk is en dat onze atleten het sportief vuur nog steeds in zich dragen. Dit is onze manier om de wereld te laten zien dat we er staan, ondanks de huidige situatie.”



“Normaal gezien verlenen de Nationale Spelen, omwille van organisatorische redenen, slechts toegang tot 3.400 atleten. Door het format van de Virtual Games (te volgen op Facebook en Instagram, red.) kunnen we nu veel meer atleten, vrijwilligers en supporters bereiken”, vulde Sayin aan. “Iedereen kan op zijn eigen manier deelnemen aan deze digitale editie en zelfs een virtuele medaille winnen. We hopen dat we op de steun van alle Belgen mogen rekenen.”

Ann Wauters: “Heb niet lang geaarzeld om mee te doen”

Basketbalspeelster Ann Wauters nam vanmiddag de fietschallenge voor haar rekening in Deinze. Het werd een ritje van 5 km over vlakke wegen onder grote mediabelangstelling. SOB-atlete Alice keek zich de ogen uit en genoot van de aandacht. “Ze was enthousiast en het was ook wel ontspannend, al was ze vooral erg onder de indruk van al die camera’s en interviews,” zegt Wauters. “Het is toch belangrijk dat ze ook in de picture komen en dat er, als het op bewegen en sport aankomt, eigenlijk geen onderscheid wordt gemaakt met mensen met een verstandelijke beperking. Het is voor hen niet simpel, ze zijn in deze tijd wat meer geïsoleerd en hebben minder contact met de buitenwereld. Normaal zijn die Nationale Spelen een groot evenementen voor hen, waar ze heel hard naar toeleven. Ze mogen dan eens op hotel, er is een hele ceremonie met de olympische vlam, ze vinden er ouders, begeleiders, familie en vinden terug… Het is een event met een grote solidariteit en dat valt nu een beetje in water. Ze draaien voor een groot deel op vrijwilligers en door de coronacrisis is dat ongeveer het eerste dat is weggevallen. Daarom is het goed dat ze nu even aandacht krijgen en dat de begeleiders ook in de bloemetjes worden gezet.”

“Alice zei in een filmpje dat alle dromen gelijkwaardig zijn en zo is het ook, die inclusiviteit is belangrijk.” Wauters is al meer dan een jaar meter van de G-sport in Kortrijk, meteen de reden waarom ze graag haar steentje wou bijdragen. “Beperking of niet, ik vind het belangrijk dat mensen sporten en bewegen, dat is zo belangrijk voor het fysieke en mentale welzijn. Dus toen ze me vroegen om mee te doen aan zo’n challenge, heb ik niet lang geaarzeld. Als topsporter heb je toch een voorbeeldfunctie en die verantwoordelijkheid wil ik opnemen.”

Ook prinses Astrid wenst atleten succes toe:



