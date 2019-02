‘Zwarte Duivels’ lijden zware nederlaag in Rusland Redactie

16 februari 2019

14u03

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische mannenrugbyploeg heeft een eerste nederlaag geleden in de nieuwe editie van de Rugby Europe Championship. De Zwarte Duivels verloren in Sotsji met 64-7 van Rusland. Bij de rust stonden ze 33-7 in het krijt.

Vorig weekend opende de Belgische ploeg van coach Guillaume Ajac zijn campagne op de kleine Heizel in Brussel. Toen werd Duitsland met 29-22 opzijgezet. De Russen verloren op de eerste speeldag met 16-14 van Spanje.

Op 2 maart ontvangen de Zwarte Duivels Georgië, dat zijn eerste match in Roemenië met 9-18 won. Acht dagen later spelen de Belgen in Madrid tegen Spanje. De campagne wordt op 17 maart afgesloten met een thuisduel tegen Roemenië.

Om ook volgend jaar in de Europe Championship aan te treden, moeten de Belgen de laatste plaats vermijden. De rode lantaarn speelt een barrageduel om het behoud tegen de winnaar van de Rugby Europe Trophy, het niveau onder de Championship.