“Zo ‘ninja’ dat ik hem niet zag komen”: Anthony Pettis pakt uit met waanzinnige ‘Superman Punch’ ODBS

24 maart 2019

16u10 0 Absolutely savage by Anthony Pettis. Never count him out! 👀 #UFCNashville pic.twitter.com/bcv4XAdTnz NotoriousZRN(@ NotoriousZRN) link UFC Anthony ‘Showtime’ Pettis (32) heeft een memorabele knock-out aan zijn al indrukwekkende collectie toegevoegd. Tijdens UFC Nashville pakte hij tegen de nog ongeslagen Stephen ‘Wonderboy’ Thompson uit met een werkelijk geschifte ‘Superman Punch’.

De weltergewichten Pettis en Thompson, twee Amerikanen, waren goed voor de hoofdkamp in het UFC Fight Night-event in de Bridgestone Arena en dat stelde niet teleur. In ronde twee kwam er een einde aan de bloederige kamp, wanneer Pettis deed wat Pettis het best kan: hij blokte een aanval van ‘Wonderboy’ af om dan op te springen en zijn tegenstander vol in het gezicht te raken, alsof het hier even om een duel in het WWE (World Wrestling Entertainment) met Roman Reigns in de hoofdrol ging. Pettis volgde meteen daarna zwaar op, al was dat voor de scheidsrechter niet nodig. Einde kamp, waarna Pettis vierde door wat bloed van zijn hand te likken. Een nieuwe topper op zijn lijst der slachtoffers.

That thing when you hit the guy in the head when he's down.

Cowardly, shameful behaviour, whatever the rules say Anthony "Showtime" Pettis #UFCNashville #MMA pic.twitter.com/eZhkZoqDkA Jeremy Vine(@ theJeremyVine) link

Thompson, die na een snelle medische controle nog kon lachen toen hij bedankt werd door Pettis, verloor voor het eerst een kamp in zijn carrière en leek niet goed te beseffen wat hem was overkomen. “Ik kan het nauwelijks geloven dat hij me met de Superman Punch knock-out sloeg”, aldus Johnson bij MMA Junkie. “Verdorie. Superman in de kooi. Het was zo 'ninja’ dat ik hem niet zag komen. Tachtig gevechten en nog nooit ben ik knock-out gegaan. Waarom net nu toch wel? Ik vocht tegen een kleine jongen en hij slaat me neer... Ik herinner me er niet van. Ik weet nog dat zijn gezicht vol bloed hing, maar het volgende moment bevond ik me backstage bij mijn ouders.”

That's some resume Anthony Pettis 👏#UFCNashville pic.twitter.com/uGzu8qC3Ov UFC on BT Sport(@ btsportufc) link

Pettis is zo slechts de derde vechter die net als Conor McGregor en Kenny Florian een kamp won bij zowel de vedergewichten, de lichtgewichten als de weltergewichten. ‘The Notorious’ feliciteerde hem via twitter. “Welkom bij de club en proficiat. Wie wil er nu f****** tegen mij vechten?”

Welcome to the club and congratulations.

Now who fucking wants it? https://t.co/XrNU4VDc3Z Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

Pettis deed zijn bijnaam van ‘Showtime’ alle eer aan. Die kreeg hij in 2010 toen hij op nog spectaculairdere wijze de vloer aanveegde met Benson Henderson tijdens WEC 53.

