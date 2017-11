"Zit er misschien iets in mijn water?": Brecel krijgt open doekje met knappe pot op zwart Thomas Lissens

20u54

Bron: Eurosport 49 rv Brecel leek even te kijken of er iets in zijn water zat na de knappe pot.

Luca Brecel is sterk gestart aan de Shanghai Masters in China. Onze landgenoot won afgetekend met 5-0 van Matthew Stevens en mag zo meteen door naar de laatste 32. En net als op het Champion of Championships-toernooi liet Brecel bij momenten alweer zien wat hij in zijn mars geeft. Vooral in het derde frame sloeg 'The Belgian Bullet' de hele zaal met verstomming door de zwarte bal op knappe wijze via twee banden te potten. Brecel zelf behield wel zijn 'cool', al keek hij toch even wat er precies in zijn flesje water zat...

What a shot! 👌



Luca Brecel with a terrific treble to take a three frame advantage in the #ShanghaiMasters pic.twitter.com/VXzYl2BQF5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 november 2017