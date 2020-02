“Zijn potentieel is enorm, net als zijn talent”: voormalig wereldrecordhouder Bubka over Duplantis LRE

19 februari 2020

17u55

Bron: La Libre 0 Atletiek 6,18m, dat is het nieuwe record in het polsstokspringen van Armand ‘Mondo’ Duplantis (20). Sergey Bubka, voormalig recordhouder, reageert voor het eerst op deze uitzonderlijke prestaties.

Niet één, maar twee keer wist Armand Duplantis het wereldrecord polsstokspringen te verbreken afgelopen maand. De jonge Zweed zweefde in het Poolse Torun over 6m17. Een week later verbeterde hij zijn eigen record met 1 cm. 6m18 wist ‘Mondo’ te overbruggen in Glasgow. Sergey Bubka, vijfvoudig wereldkampioen, is enthousiast over zijn opvolger.

“Ik heb hem een ​​paar keer ontmoet, zoals op het recente WK atletiek in Doha met zijn familie, maar ik kan niet zeggen dat ik hem goed ken”, vertelde Bubka aan de Gazzetta dello Sport. “Ik heb wedstrijden gesprongen tegen zijn vader, Greg, en ik ken zijn moeder. Ze hebben hem met veel passie opgevoed en begeleid. Ze trainden hem zorgvuldig en zorgden voor een ​​ideale omgeving om zijn talenten te ontwikkelen. Naar wat ik hoor is Armand een jonge kampioen die volledig is toegewijd aan atletiek, met een goede persoonlijkheid. Het is geweldig voor de sport om zulke verhalen te ontdekken, met zo’n jonge en getalenteerde kampioen die de jeugd kan inspireren.”

Bubka - de man die als eerste over 6 meter wist te springen - is onder de indruk van het Zweedse wonderkind. “Mensen gaan er van uit dat zo’n dingen makkelijk gaan. Maar het verbeteren van een wereldrecord, zelfs met een centimeter, is erg moeilijk. En minstens twee keer over 6 meter geraken in een competitie is allesbehalve eenvoudig,” laat de 56-jarige Oekraïner vol bewondering weten.

Voor een vergelijking met zijn eigen prestaties vindt hij het nog te vroeg. “Dat is onmogelijk: elke atleet heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen manier om zich uit te drukken. Ik heb zijn recentste prestaties niet zo goed gevolgd, toch niet in detail. Ik moet de tijd nemen om het te analyseren. Maar we zijn allemaal verschillend, met verschillende eigenschappen, verschillende coaches...”

Duplantis staat ook nog in het begin van zijn carrière, terwijl Bubka 20 jaar op het hoogste niveau heeft meegedraaid. Olympisch goud en vijf keer wereldkampioen: prestaties die niet snel te evenaren zijn. Daarnaast heeft de Oekraïner het wereldrecord polsstokspringen 35 keer (indoor en outdoor) weten te verbreken. Of de 20-jarige Zweed deze prestaties ooit zal kunnen evenaren valt nog af te wachten. Vanavond kan hij alvast proberen een nieuw wereldrecord te vestigen op de atletiekmeeting in het Franse Liévin.

Volgens Bubka staat Duplantis een mooie toekomst te wachten, maar tot waar die zal reiken, dat is nog af te wachten. “Ik heb geen idee wat er morgen of overmorgen zal gebeuren. Veel zal van hem afhangen, hoe hij traint, zijn vermogen om gemotiveerd en gezond te blijven. Maar zijn potentieel is echt enorm, net als zijn talent. Laat hem het vooral blijven benutten. Ik hoop dat hij zal blijven concurreren met grote rivalen omdat het een belangrijke factor is die zijn prestatieniveau verhoogt.”