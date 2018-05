"Ze hebben geen hersenen en zullen er nooit hebben": MMA-vechters gooien krijsende kat in de lucht naar elkaar Hans Op de Beeck

09 mei 2018

12u05 5 Meer Sport Geen training in de fitness voor de Russische MMA-vechter Albert 'Machete' Duraev, wel een rondje kat in de lucht gooien naar een vriend en collega-kooivechter. Terwijl dierenliefhebbers op de achterste poten staan, krijgen de twee de steun van de controversiële Tsjetsjeense president, Ramzan Kadyrov.

Duraev (29), het nummer 59 bij de middelgewichten in het Mixed Martial Arts, vond het blijkbaar een erg geslaagde en leuke video, want hij vond het ook nodig die op zijn Instagram te plaatsen. De kat werd in totaal zeven keer in de lucht gegooid en gaat daarbij, soms al krijsend, ook enkele keren over kop. "Een gewone dag in Avtury. Het is een speelkat", schrijft Duraev erbij. Avtury is een stad in de autonome Russische republiek Tsjetsjenië. "Hij is als een raket", hoor je een van de mannen ook zeggen. Uiteindelijk zetten ze de kat weer 'liefdevol' op de grond, al lijkt die op het eerste gezicht te getraumatiseerd om meteen te bewegen.

"Ze hebben geen hersenen en zullen er nooit hebben" of "95% onder de moordenaars en maniakken mishandelt dieren" zijn slechts enkele van de reacties op de video. Maar de Tsjetsjeense president Kadyrov, een vriend van Poetin en nota bene een notoir MMA-fan, verdedigt de sportlui. "Waarschijnlijk gooit elke vader zijn kleine zo eens, even accuraat, de lucht in", zegt hij. "Ze gooien de kat telkens op dezelfde manier, behoedzaam en louter om te spelen. Duraev is een echte Moslim, hij zou een dier nooit pijnigen."

Kadyrov stond in het verleden al enkele keren in het oog van de storm, onder andere toen hij op de dag van zijn verjaardag in 2016 zijn drie jonge zonen liet deelnemen aan een MMA-toernooi.

Дала декъал войла хьо ваша ! Een foto die is geplaatst door null (@albert_duraev) op 05 mei 2018 om 01:22 CEST