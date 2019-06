Yellow Tigers verliezen met 1-3 van Polen in Kortrijk DMM

05 juni 2019

23u26

Bron: Belga 0 Volleybal In hun achtste wedstrijd in de Women’s Nations League volleybal hebben de Yellow Tigers (FIVB 19) in Kortrijk met 1-3 (22-25, 25-21, 18-25 en 23-25) verloren van Polen (FIVB 26).

Coach Gert Vande Broek startte met Britt Herbots, Kaja Grobelna, Celine Van Gestel, Dominika Sobolska, Marlies Janssens, Ilka Van de Vyver en libero Jodie Guilliams, maar zij bleken niet opgewassen tegen de sterke Poolse aanval.

Na vier zeges en evenveel nederlagen blijven de Belgen negende op zestien landen. Donderdag nemen ze het in Kortrijk nog op tegen wereldkampioen Servië (FIVB 1). Volgende week (11-13 juni) trekken de Tigers naar Stuttgart voor duels tegen Duitsland (FIVB 15), Nederland (FIVB 7) en de Dominicaanse Republiek. Over twee weken (18-20 juni) staan er in Ankara wedstrijden tegen Turkije (FIVB 12), Italië (FIVB 8) en Brazilië (FIVB 4) op het programma. Daarna speelt de top zes de eindronde in het Chinese Nanjing.

Om ook volgend jaar bij de elite uit te komen moeten de Belgen minstens één van de andere drie challengers (Bulgarije, Polen en de Dominicaanse Republiek) achter zich laten. Momenteel staan alleen de Polen voor de Belgen.

Meer over FIVB

sportdiscipline

sport

volleybal