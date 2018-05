"Win, of je ziet de kinderen nooit meer terug": topgolfer als de dood om balletje verkeerd te slaan door... eigen vrouw TLB

17 mei 2018

09u21

Topgolfer zijn, het lijkt een mooi bestaan. Je reist de wereld rond, verdient niet slecht en beoefent ook niet de meest vermoeiende sport ter wereld. Maar de Amerikaanse profgolfer Lucas Glover (38) zal daar toch anders over denken. Glover werd de voorbije maanden naar verluidt geterroriseerd door... zijn eigen vrouw Krista. Afgelopen weekend escaleerde de hele zaak en werd Krista Glover in de boeien geslagen.

Lucas Glover nam afgelopen weekend deel aan 'The Players Championship', een onderdeel van de PGA Tour. De Amerikaan haalde de cut nog wel op het prestigieuze toernooi, maar zaterdag sneuvelde hij toch al snel in ronde drie. En dat was duidelijk niet naar de zin van Krista. In een huis dat het gezin huurde in Ponte Vedra, Florida, kwam het tot een hevige ruzie. Krista schold Lucas en diens moeder de huid vol en naar verluidt gebruikte ze ook geweld.

De politie kwam ter plaatse om Krista op te pakken, maar de vrouw verzette zich hevig. Eerst probeerde ze het op een lopen te zetten en als ze dan toch geboeid was, schold ze ook de agenten de huid vol. "Wacht tot de PGA dit te weten komt. Jullie zullen je job verliezen", zei ze volgens meerdere plaatselijke media. Maar daar bleef het niet bij. "Dit is waarom agenten door het hoofd worden geschoten. Wacht tot de rechter dit hoort, dan staan jullie op straat." Krista spendeerde de nacht in de St. Johns County-gevangenis en na het betalen van een borg van 2.500 dollar (zo'n 2.100 euro) kwam ze een dag later weer vrij.

Happy Valentines Day!!!! 😘@kristacglover Een foto die is geplaatst door null (@lucas_glover__) op 15 feb 2018 om 02:16 CET

Tijdlang geterroriseerd

De ruzie was het kookpunt van een voor Lucas Glover ellendige periode. Uit verslagen van de politie blijkt dat de topgolfer al een tijdlang geterroriseerd werd door zijn eega. Dat vertelde hij zaterdagavond tegen de agenten die ter plaatse kwamen. "Telkens als ik een slecht rondje speel, zoekt ze het conflict op. Dan zegt ze dat ik een loser of een pussy ben", aldus Glover, die ook aangaf dat zijn vrouw geregeld begon te dreigen. "Ze zei dat ik moest winnen, anders zou ze bij me vertrekken en de kinderen meenemen. De kinderen zou ik dan volgens haar nooit meer terugzien."

Een officiële verklaring die kon tellen. Maar wat later keerde Glover op Twitter toch wat op zijn stappen terug. "Op 12 mei is het tot een ruzie gekomen tussen mijn vrouw en moeder. De politie werd daarom opgebeld, maar iedereen is oké. Jammer genoeg werd Krista opgepakt, maar we hebben er alle vertrouwen in dat justitie haar werk zal doen en dat ze niet verder vervolgd zal worden door deze privé-aangelegenheid. Bedankt om onze privacy verder te respecteren in deze ongelukkige zaak."

Happy Anniversary @kristacglover #5years. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@lucas_glover__) op 17 nov 2017 om 16:29 CET