'Wielemie' vervult binnenkort laatste wens: ritje in Lamborghini op Circuit Zolder

05 augustus 2019

18u53

Rolstoelatlete Marieke 'Wielemie' Vervoort wil als laatste wens op donderdag 12 september meerijden met een Race Lamborghini Huracan Evolution op het Circuit van Zolder. De 40-jarige Vervoort, die strijdt tegen een ongeneeslijke spieraandoening, is momenteel bezig met het regelen van haar euthanasie.

"De laatste wens van Marieke Vervoort" wordt georganiseerd in samenwerking met racepiloot Niels Lagrange. Vervoort heeft aan Lagrange gevraagd om de rit op het circuit zo snel mogelijk te doen. "Ze was enorm blij met deze toezegging en gierde van geluk", klinkt het in een persmededeling.



Niels Lagrange rijdt het Europees Kampioenschap voor Lamborghini en kan haar wens vervullen. "Haar allerlaatste wens is om met een hele snelle auto op het ciruit te rijden. We zullen er rondrijden, maar we moeten ook kijken wat ze aankan, want ze is heel zwak", zegt Lagrange. "Bij mijn vaste partners hebben we een oproep gedaan om bij te dragen. Dat is gelukt en het overschot gaat naar het goede doel van Marieke."

Speciale dag

De organisatie wil er een speciale dag van maken en legt daarvoor contacten met onder meer Tom Boonen en Niels Destadsbader om langs te komen. Tom Waes zou dan weer voor een videoboodschap zorgen.



"Marieke gaat er meer en meer op achteruit en ze zit veel in het ziekenhuis. Ze wil nog een paar dingen doen. We willen er dus iets moois mee doen", stelt Philip Goedtkindt, manager van Lagrange. "Marieke is een inspiratiebron en een speciaal iemand. Wij hopen dat die dag terug die smile gaat brengen en we hopen dat ze zich die dag goed voelt.”