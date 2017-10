'Werkloze' atlete Eline Berings zoekt financiële steun PL

20u30

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Met een oproep op Instagram heeft hordeloopster Eline Berings de zoektocht naar financiële steun geopend. De Gentse plaatste zich in juli op het nippertje voor het WK in Londen nadat ze twee jaar aan de kant stond met gescheurde kruisbanden in de knie, maar heeft al even geen profcontract meer.

"Gezocht: support", schrijft Berings op Instagram. "Aangezien ik van een werkloosheidsuitkering moet leven om aan topsport te kunnen blijven doen, ben ik op zoek naar financiële partners om mij op weg te helpen naar het WK indoor in Birmingham en het EK in Berlijn." Dat ze 31 jaar is, weerhoudt de voormalige Europese indoorkampioene er niet van nog grote ambities te koesteren. "Na twee jaar van zwaar blessureleed heb ik me terug gevochten, en is het tijd om te presteren op het allerhoogste niveau. Om dat te bereiken, kan elke steun het verschil maken."

De oproep was aanvankelijk naar bedrijven gericht, maar al snel reageerden enkele fans dat ze ook hun steentje wilden bijdragen. Berings denkt daarom ook aan crowdfunding. "Ik ga het bekijken, want ik kreeg al heel wat leuke reacties", zei ze over die optie.



Het WK indoor gaat volgend jaar van 1 tot 4 maart in Birmingham door, het EK outdoor aansluitend van 7 tot 12 augustus in Berlijn.