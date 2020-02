“Weet zij wat zwaartekracht is?”: verbluffende turnoefening van fenomeen Simone Biles al bijna anderhalf miljoen keer bekeken TLB

04 februari 2020

Turnen Of turnster Simone Biles klaar is om later dit jaar te schitteren op de Spelen? In bovenstaande video beantwoordt het Amerikaanse turnfenomeen de vraag zelf. Biles verbaast haar volgers op Twitter met een straffe oefening op de sprong.

Biles voert de Yurchenko Double Pike - een oefening die bijna uitsluitend door mannen wordt gedaan - perfect uit, al waagt ze zich nog niet aan de landing. Haar volgers overladen de Amerikaanse met lof. “Weet zij wel wat zwaartekracht is?”, vraagt één van haar fans zich af. Intussen werden de beelden al bijna anderhalf miljoen keer bekeken.

Op het WK turnen van vorig jaar in Stuttgart verlengde Biles haar wereldtitel op de sprong. In totaal zit de Amerikaanse, die binnenkort 23 wordt, al aan 25 WK-medailles. Niemand deed ooit beter. In de finale van de brug met ongelijke leggers moest Biles echter wel haar meerdere erkennen in Nina Derwael. In Tokio zullen de twee elkaar komende zomer ook tegen het lijf lopen...