“We moeten nu bevestigen”: Belgian Lions op zoek naar tweede zege op rij tegen Denemarken LRE

24 februari 2020

16u43

Bron: Basketball Belgium 1 Basketbal De Belgian Lions spelen vanavond om 18.15 uur hun tweede EK-kwalificatieduel tegen Denemarken. Na de indrukwekkende winst tegen Litouwen zijn de verwachtingen hooggespannen. “We moeten inderdaad bevestigen”, vertelt bondscoach Dario Gjergja.

“De winst tegen Litouwen was knap, maar kan pas een meerwaarde betekenen als we in Denemarken bevestigen”, vertelde bondscoach Dario Gjergja. In een poule met Litouwen, Denemarken en Tsjechië, staat België momenteel aan de leiding. De twee beste landen in elke poule kwalificeren zich voor het EK. Tsjechië is als gastland sowieso geplaatst, hier moet dus geen rekening mee gehouden worden. Met winst vanavond kunnen de Belgian Lions een grote stap zetten richting het EK van 2021.

Uitkijken naar Obasohan

De ogen zijn vooral gericht op Obasohan, die zich in de kijker speelde tegen topland Litouwen. Met 21 punten en attractief basketbal leidde hij de Belgian Lions naar winst tegen de nummer 8 van de wereld. Een geweldige prestatie die een beloning verdiende. De Antwerpenaar werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van de wedstrijd.

Obasohan viel nog niet vaak te bewonderen bij de Lions. Hij kwam de voorbije jaren minder tot spelen bij de Belgen doordat hij actief was in de Verenigde Staten. Sinds dit seizoen speelt hij bij het Duitse Bamberg, waar hij helemaal openbloeit onder coach Roel Moors. Een evolutie waarvan nu ook de Lions kunnen genieten.

De Belgen hopen ook vanavond op een goede wedstrijd van Obasohan. Op papier moet winst tegen Denemarken - het minste team uit de poule van de Belgen - mogelijk zijn. “Het zal toch niet eenvoudig worden”, weet Gjergja. “De Denen verloren slechts met vier puntjes in Tsjechië (nummer 10 op de wereldranking) en ik verwacht een taaie opponent. Zij beseffen ook dat de wedstrijden tegen de Belgian Lions richting Eurobasket 2021 wel eens cruciaal zouden kunnen zijn.”